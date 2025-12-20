¡En plena recuperación! Cubana no se resiste a hacer el trend de “Biónica” de Bebeshito y Ja Rulay en el hospital

Una joven cubana ha causado sensación en redes sociales tras compartir un video en el que aparece bailando el popular tema “Biónica” de Bebeshito y Ja Rulay, ¡desde la habitación de un hospital!

En las imágenes, publicadas en su cuenta de TikTok @frasesmiaaas, la joven aparece conectada a un suero y con oxígeno, pero eso no le impidió seguir el ritmo de uno de los temas más virales del momento.

Según explicó en otro video, se encuentra en proceso de recuperación tras haber sido hospitalizada por cálculos biliares (piedras en la vesícula) que se complicaron con una pancreatitis.

A pesar de su condición, la cubana aprovechó el buen ánimo para mover el cuerpo al ritmo del pegajoso trend de “Biónica”, ganándose la admiración y los mensajes de apoyo de miles de usuarios que celebraron su energía positiva y valentía.

“Hasta enferma tiene más flow que muchos”, comentó un seguidor. “La actitud lo es todo. Pronta recuperación”, escribió otra usuaria.

El video ha acumulado cientos de reacciones y comentarios en TikTok, donde muchos resaltan la alegría con la que enfrenta su proceso de recuperación.

Lo más leído hoy:

Una muestra más de que el espíritu cubano se mantiene fuerte incluso en los momentos difíciles.