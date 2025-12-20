¡En plena recuperación! Cubana no se resiste a hacer el trend de “Biónica” de Bebeshito y Ja Rulay en el hospital

Una joven cubana ha causado sensación en redes sociales tras compartir un video en el que aparece bailando el popular tema “Biónica” de Bebeshito y Ja Rulay, ¡desde la habitación de un hospital!
En las imágenes, publicadas en su cuenta de TikTok @frasesmiaaas, la joven aparece conectada a un suero y con oxígeno, pero eso no le impidió seguir el ritmo de uno de los temas más virales del momento.
Según explicó en otro video, se encuentra en proceso de recuperación tras haber sido hospitalizada por cálculos biliares (piedras en la vesícula) que se complicaron con una pancreatitis.
A pesar de su condición, la cubana aprovechó el buen ánimo para mover el cuerpo al ritmo del pegajoso trend de “Biónica”, ganándose la admiración y los mensajes de apoyo de miles de usuarios que celebraron su energía positiva y valentía.
“Hasta enferma tiene más flow que muchos”, comentó un seguidor. “La actitud lo es todo. Pronta recuperación”, escribió otra usuaria.
El video ha acumulado cientos de reacciones y comentarios en TikTok, donde muchos resaltan la alegría con la que enfrenta su proceso de recuperación.
Una muestra más de que el espíritu cubano se mantiene fuerte incluso en los momentos difíciles.
Preguntas frecuentes sobre la tendencia del baile y el espíritu cubano en situaciones inesperadas
¿Por qué el video de la joven cubana bailando en el hospital se hizo viral en TikTok?
El video se hizo viral porque la joven, a pesar de estar hospitalizada y en recuperación, mostró una energía positiva y valentía al bailar el tema “Biónica” de Bebeshito y Ja Rulay, lo que le valió la admiración de miles de usuarios en las redes sociales.
¿Cuál es la situación médica de la joven cubana que bailó en el hospital?
La joven está en proceso de recuperación tras haber sido hospitalizada por cálculos biliares que se complicaron con una pancreatitis. A pesar de su condición, su actitud positiva ha sido un ejemplo para muchos.
¿Qué destaca del espíritu cubano en situaciones difíciles según el video viral?
El video refleja que el espíritu cubano se mantiene fuerte incluso en los momentos difíciles, demostrando que la alegría y el buen ánimo son parte esencial de su identidad, incluso en circunstancias adversas como una hospitalización.
¿Cómo ha influido la música de Bebeshito en la cultura cubana de baile en TikTok?
La música de Bebeshito ha sido un fenómeno viral en TikTok, con muchos cubanos y personas de otras culturas participando en tendencias de baile al ritmo de sus canciones, como “Biónica” y “Riquísimo”, reflejando la influencia del reguetón cubano en plataformas digitales.
