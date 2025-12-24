¡Hasta el uniforme tembló! Guardia de seguridad cubano no puede controlar la cintura con “Biónica” de Bebeshito

Un guardia de seguridad cubano se ha robado el show en TikTok con su energía desbordante al ritmo de Biónica, el pegajoso tema de Bebeshito y Ja Rulay que no deja a nadie quieto.
El video, publicado por el usuario @elisergiomartinez, muestra al hombre en uniforme, con chaleco antibalas y placa, disfrutando del ritmo mientras hace divertidos pasos de baile junto a un auto estacionado.
“Bebesito no deja trabajar”, se lee en el texto del video, que ya acumula miles de visualizaciones y comentarios de usuarios que aplauden su sentido del humor y carisma.
“Este tipo es un vacilón”, “Así da gusto trabajar” y “El ritmo lo posee” son algunos de los mensajes más repetidos entre los internautas que han compartido el clip.
Biónica se ha convertido en una de las canciones más virales del momento, especialmente en TikTok, donde los usuarios la usan para crear retos de baile y videos humorísticos.
El guardia, sin proponérselo, ha demostrado que, cuando suena un buen tema, ni el uniforme ni el trabajo pueden detener las ganas de moverse.
Preguntas frecuentes sobre el fenómeno "Biónica" en TikTok
¿Por qué el video del guardia de seguridad cubano bailando "Biónica" se ha vuelto viral?
El video del guardia de seguridad cubano se ha vuelto viral porque muestra al hombre, vestido con uniforme, bailando con carisma y energía al ritmo de "Biónica", un tema popular de Bebeshito y Ja Rulay. Su espontaneidad y sentido del humor han capturado la atención de los usuarios de TikTok, acumulando miles de visualizaciones y comentarios positivos.
¿Qué es "Biónica" y por qué es tan popular en TikTok?
"Biónica" es una canción de los artistas Bebeshito y Ja Rulay que se ha convertido en un fenómeno viral en TikTok. Su ritmo pegajoso ha inspirado a muchos usuarios a participar en retos de baile y videos humorísticos, haciéndola especialmente popular en la plataforma. La canción ha trascendido fronteras, mostrando el impacto global de la música urbana cubana.
¿Cómo ha influido la música urbana cubana en las redes sociales?
La música urbana cubana ha tenido un impacto significativo en las redes sociales, especialmente en plataformas como TikTok. Canciones como "Biónica" han cruzado fronteras y han conectado culturas, inspirando a personas de diferentes orígenes a participar en desafíos de baile y videos creativos. Esta tendencia destaca el poder de la música para unir a las personas y difundir la cultura cubana en todo el mundo.
¿Qué otros ejemplos de contenido viral cubano existen en TikTok?
Además de "Biónica", otros ejemplos virales incluyen videos de cubanos bailando al ritmo de canciones como "Me Gusta (Lúcete 2)" de BR y Yordy, y escenas de camareros en Punta Cana disfrutando de "Tacto que llegó el reparto" de Bebeshito. Estos ejemplos muestran la creatividad y el entusiasmo de la comunidad cubana en las redes sociales, y cómo su cultura musical sigue atrayendo a audiencias globales.
Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.