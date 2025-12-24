¡Hasta el uniforme tembló! Guardia de seguridad cubano no puede controlar la cintura con “Biónica” de Bebeshito

Un guardia de seguridad cubano se ha robado el show en TikTok con su energía desbordante al ritmo de Biónica, el pegajoso tema de Bebeshito y Ja Rulay que no deja a nadie quieto.

El video, publicado por el usuario @elisergiomartinez, muestra al hombre en uniforme, con chaleco antibalas y placa, disfrutando del ritmo mientras hace divertidos pasos de baile junto a un auto estacionado.

“Bebesito no deja trabajar”, se lee en el texto del video, que ya acumula miles de visualizaciones y comentarios de usuarios que aplauden su sentido del humor y carisma.

“Este tipo es un vacilón”, “Así da gusto trabajar” y “El ritmo lo posee” son algunos de los mensajes más repetidos entre los internautas que han compartido el clip.

Biónica se ha convertido en una de las canciones más virales del momento, especialmente en TikTok, donde los usuarios la usan para crear retos de baile y videos humorísticos.

El guardia, sin proponérselo, ha demostrado que, cuando suena un buen tema, ni el uniforme ni el trabajo pueden detener las ganas de moverse.