Aeromozas de Air Europa se suman al Kiki Challenge

La fiebre del Kiki Challenge, el reto viral que tiene a miles de personas bailando una coreografía al ritmo de In My Feelings, de Drake, no parece estar ni cerca de terminar.

Cada día se suman personas de todo el mundo y ahora ha sido el turno de las aeromozas de la línea aérea Air Europa, a quienes el hecho de pasar la mayoría de su tiempo sobre un avión, no les ha impedido sumarse.

La coreografía del reto consiste en describir parte del estribillo de la canción y la mayoría de los videos del reto se realizan junto a un carro en marcha, algo que lo ha convertido en un problema de seguridad global.

No ad for you

Los famosos tampoco se han querido perder el reto. Will Smith, Ciara, Dua Lipa y Thalía, cuentan con algunos de los más vistos. El propio Drake incluyó la coreografía en el videoclip oficial de In My Feelings, tema que ni siquiera estaba considerado como sencillo del disco, pero su viralidad ha sido muy bien aprovechada por el rapero canadiense.

Los cubanos tampoco se han quedado atrás con el Kiki Challenge. Los abuelos Celina y Filiberto, conocidos por sus divertidos videos, fueron los primeros en sumarse desde Miami. Luego, desde la propia Isla, se sumó una cubana que sustituyó el auto por los conocidos bicitaxis.