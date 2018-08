El Kiki Challenge: ¿cómo una coreografía se convirtió en uno de los retos más peligrosos?

Son cada vez menos las personas que no conocen el Kiki Challenge o In My Feelings Challenge, el desafiante y peligroso reto viral de bailar junto a un auto en marcha. Pero, ¿de dónde salió?

Todo empezó el 29 de junio de 2018, con el lanzamiento del disco Scorpio, de Drake, en todas las plataformas musicales. El álbum, que lleva semanas en lo más escuchado de Spotify, tiene 25 canciones y una de ellas es In My Feelings.

En ella, el cantante menciona los nombres de mujeres de las que ha estado enamorado. Keke (Kiki) es una de ellas y se trata de Keshia Chanté, artista canadiense a quien el cantante conoce desde pequeño.

El mismo día del estreno del disco, el comediante e influencer de Instagram, Shiggy, que además aparece en videos de Drake, subió un video a su cuenta bailando una pequeña coreografía con el coro de In My Feelings y con un hashtag que invitaba a sumarse.

Y con esa magia que tiene Internet, el video dio la vuelta al mundo y la pegajosa canción se metió en los huesos de varios. Casi inmediatamente después, el jugador Odell Beckham Jr, estrella de la NFL, subió su video haciendo la coreografía, que comenzó saliendo de su auto, pero hasta aquí, este permanecía detenido.

Y de repente, el baile se volvió viral, pero todavía es un misterio por qué la gente decidió añadirle la cuota de peligrosidad, dejando el auto encendido y bailando mientras este continúa en marcha.

Algunos han decidido reducir el reto solo a la coreografía, pero el asunto del auto en movimiento ha ganado por mucho.

Lo que comenzó como un poco de diversión y juego en nombre de los likes de Instagram, ahora se ha convertido en un problema de seguridad global, con policías de todo el mundo advirtiendo a las personas contra el desafío.

Los famosos tampoco se han quedado atrás. Todos, desde Will Smith hasta Ciara, han tenido éxito. Will Smith hizo un esfuerzo adicional y realizó el desafío en la parte superior de un puente en Budapest. En el video, que publicó en Instagram, dice mientras escala el puente: "esto definitivamente es ilegal".

Como era de esperar, hay múltiples riesgos relacionados con saltar de un auto en movimiento y bailar junto a él en el medio de la carretera. La policía en Florida ha dicho que cualquiera que sea sorprendido haciéndolo, podría recibir una multa de 1000 dólares, más cargos criminales.

La policía de Mumbai publicó un tweet de advertencia que decía: "No solo es un riesgo para ti, sino también tu acto puede poner en peligro la vida de otros. ¡Desiste de las molestias públicas o enfréntate a la música!"

La fiebre no para e incluso el propio Drake lanzó este viernes el video oficial de In My Feelings e incluyó la coreografía y varios de los mejores retos al final del clip.