Manolín defiende al cubano que odia Miami: "No todo el mundo se adapta a vivir fuera de su país"

El músico Manuel Iglesias, conocido como el Médico de la Salsa, ha salido en defensa del cubano Orlando Pazo Toro, quien la pasada semana estalló en las redes sociales porque odia vivir en Estados Unidos.

Pazo quiere regresar a la Isla porque su vida en Miami no le gusta. Él cree que perdió las libertades que tenía en la Isla donde podía tomar cervezas y jugar dominó en cada esquina.

Sus videos, publicados en Facebook, han generado gran polémica entre los cubanos que viven en el exterior, muchos de los cuales le critican que este prefiera regresar a un país dominado por un régimen comunista.

Pero Manolín no está de acuerdo con que las personas ofendan a Pazo y lo juzguen por su elección. En un comentario que publicó en sus redes sociales, el Médico de la Salsa lo deja claro: ¿Por qué tanta locura, tanta mala gandinga y tanta mala entraña?, escribió.

"Yo no se si fue Fidel (Castro) quien volvió loco a los cubanos o es que los cubanos son locos de naturaleza", agregó el artista.

Manolín puso varios ejemplos en su texto para demostrar que hay intolerancia cuando alguien no acepta que las personas elijan querer donde estar, sea cuales fueran las circunstancias.

"Si alguien dice: No me gusta Miami, allá van los locos: vete de aquí Comunista, hijo de p, chivato, ojalá de parta un rayo, etc etc".

"No todo el mundo se adapta a vivir fuera de su país y es derecho de cada cual decidir la vida que quiere", explicó.

Asimismo le deseó a Pazo lo mejor, sin importar dónde.