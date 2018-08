Cardi B inaugura los VMAS a un mes de dar a luz

Cardi B volverá a los escenarios para abrir los MTV Video Music Awards 2018 en el Radio City Music Hall este 20 de agosto. Su presentación será la primera luego de dar a luz a su hija Kulture Kiari Cephus en julio, fruto de su relación con el rapero Offset.

Cardi, quien interpretó Bodak Yellow durante el show de VMAS de 2017, lidera con 10 nominaciones este año incluyendo Video, Canción y Artista del Año, mientras que Jay-Z y Beyoncé alias The Carters le siguen con ocho.

Cardi se une a los artistas previamente anunciados Nicki Minaj, Travis Scott, Post Malone, Ariana Grande, Logic, Shawn Mendes, y Jennifer Lopez, quien recibirá el Video Vanguard Award.

La rapera del Bronx anunció el mes pasado que cancelaba el "Magic World Tour 24K" de Bruno Mars, producto de su recién estrenada maternidad. "No solo no estoy lista físicamente, sino que no estoy lista para dejar a mi bebé atrás, y los médicos explicaron que no es saludable para ella estar en la carretera", dijo la cointérprete de I Like It Like That.

La cantante está disfrutando mucho de su bebé y se siente totalmente realizada siendo mamá a sus 25 años.