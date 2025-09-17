Vídeos relacionados:

¡Se acabaron los rumores! Cardi B anunció oficialmente que está esperando un bebé con su novio, el jugador de la NFL Stefon Diggs.

La rapera soltó la bomba este miércoles durante una entrevista con Gayle King en el programa "CBS Mornings", donde habló abiertamente del embarazo tras semanas de especulaciones en redes y titulares curiosos.

Este será el cuarto hijo de Cardi, pero el primero con Diggs, con quien comenzó a salir a finales de 2024. Aunque la pareja mantuvo su relación bajo perfil, en mayo hicieron su debut público sentados juntitos en un partido de los Knicks.

Los rumores de embarazo crecieron en agosto, cuando Cardi fue vista saliendo de un tribunal tomándose el vientre con cuidado. Aunque le habían preguntado si estaba embarazada, la rapera de orígenes dominicanos lo había negado... hasta hoy. Incluso reconoció durante la entrevista que todavía no se lo había contado a sus padres. Aún así, aseguró que se encuentra feliz y emocionada por la llegada de su cuarto hijo.

La artista ya es madre de Kulture, Wave y Blossom, sus hijos con el rapero Offset, de quien todavía no se ha divorciado oficialmente. Pero eso no parece detenerla: con Stefon Diggs, la cosa va en serio y antes de febrero se convertirán en papás juntos.

Offset no se quedó callado y hace unas semanas lanzó indirectas en redes, insinuando que ninguna de sus ex lo ha superado. Pero Cardi parece tener otros planes… y otro equipo, porque Stefon juega con los New England Patriots.

La cantante también aprovechó para contar que en febrero arrancará la gira de su nuevo disco, que saldrá esta misma semana… y planea hacerlo con su nuevo bebé a bordo. Así que todo apunta a que 2025 será un año lleno de música, pañales y muchos titulares para Cardi B.

¡Muchas felicidades!

