Alexis Valdés aclara sus críticas a los viejitos de Miami: "Utilice el vídeo como motivo para una reflexión"

En el día de ayer, el actor cubano Alexis Valdés desató la ira en las redes sociales después de publicar un vídeo de los populares abuelitos de Miami junto a una palabras en las que lanzaba una fuerte crítica a la televisión.

El humorista decía que la tv estaba “llena de gente que se ha hecho famosa haciendo cualquier cosa”.

Luego del aluvión de críticas que recibió, Alexis Valdés ha querido salir en su defensa y aclarar que su mensaje fue solamente un mal entendido, pues él jamás pretendía ofender a nadie y que “solamente utilizó el vídeo como motivo para una reflexión”.

No ad for you

A continuación, las palabras íntegras publicadas hace unos minutos por el humorista:

"Creo que algunas personas no entendieron un post que puse donde aparecían una pareja de divertidos viejitos bailando. Yo para nada critique a los bailarines, me parece genial que bailen y se diviertan y tengan energía y Salud. Solo hice un paralelismo con la situación de la tv actual. Pero nada tiene que ver con la pareja en cuestión. Y si alguien aún no siendo mi intención sintió que así fuera, les aclaro que no. Solamente utilice el vídeo como motivo para una reflexión. Podría ser ese vídeo o cualquier otro. Si aún así alguien se sintió herido o lo entendió mal. Ven este otro post donde hace algún tiempo comenté que lo que hacía esta pareja @ganasconcanas me parecía genial. Y por favor recuerden que hago humor. No me tomen tan en serio".