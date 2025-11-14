Alexis Valdés sobre Otaola: "No tiene empatía ni alma, es un psicópata"

El humorista cubano Alexis Valdés publicó un video en sus redes sociales dirigido claramente al influencer Alex Otaola, aunque sin pronunciar su nombre ni una sola vez.

El actor decidió responder "como él mismo", dejando a un lado a su popular personaje Cristinito, con el que en otras ocasiones se ha burlado del presentador.

El detonante, según Alexis, fue la llamada de un amigo indignado que le alertó de que "este señor" -así lo llama a lo largo del video- está diciendo que su última obra fracasó y que el teatro "está vacío". Ello, a pesar de que, según el artista, el espectáculo ha tenido una recepción muy positiva del público.

A partir de ese punto, Valdés desarrolla una crítica dura y sostenida.

Describió a Otaola como alguien que "no tuvo éxito como artista" y que, incapaz de lidiar con el fracaso, terminó abrazando un "oficio horrible y mediocre": opinar negativamente sobre otros.

En su mensaje, afirmó que se trata de "uno de los peores seres que ha dado mi país en los últimos tiempos" y cuestionó sus aspiraciones políticas, que considera movidas únicamente por "dinero y poder", sin intención real de mejorar el país ni su gente.

"Es un tipo que se para cada día a ofender al pueblo cubano, a burlarse de la gente que tiene hambre, que tiene miseria, que vive una situación tristemente deplorable, les dice nombretes, es una cosa espantosa", detalló.

"No tiene empatía, ni alma, es psicópata, es una persona que no es capaz de identificarse ni sentir el dolor de los demás", agregó.

Para el actor, Otaola es un "pobre ser" que merece lástima, porque las personas sin capacidad de amar o de empatizar terminan descargando su odio hacia otros.

El humorista aseguró que el presentador lleva tiempo tratando de desprestigiar su carrera, pero que no ha podido lograrlo porque el público lo conoce desde hace décadas y sabe que es un trabajador constante.

Valdés subraya que, a diferencia de su detractor, él crea, escribe y produce su propio material desde cero, asumiendo los riesgos de la creación artística.

Por otra parte, advirtió que las redes sociales, que deberían ser espacios democráticos para el diálogo y la pluralidad, se han convertido en herramientas donde personas "nefastas" pueden mentir, manipular y destruir reputaciones sin ningún tipo de responsabilidad.

"Yo le digo a la gente siempre: 'no escuches a esa gente, no les oigas, todo lo que oigas decir a personas como esa, cuestiónalo'. Porque si a alguien les cae bien, entonces lo encumbran. Aunque sea una persona que haga la cosa más vulgar", advirtió.

El comediante condenó la "chismografía barata" que se difunde sin contrastar datos, sin respeto por la verdad ni por la justicia, y lamentó la "pérdida de valores" asociada al consumo acrítico de ese tipo de contenido.

"El secuestro descarado de la verdad en las redes sociales es vergonzoso. Se miente de manera desfachatada y vulgar", lamentó.

Pidió a su público cuestionar siempre a quienes actúan de esa forma y no dejarse manipular por "personajillos mediocres y baratos" que no fueron capaces de tener éxito como artistas ni como seres humanos, y que no aportan nada a la sociedad.

Por último, reafirmó que un ser humano debe tener dignidad moral, compromiso con la verdad y empatía. Y quien no tenga esos valores -dijo- "es un ser, pero no un ser humano".

En el video, invitó a sus seguidores a asistir al teatro para reír, crecer y no dejarse manipular por los sinvergüenzas mediáticos. "Busca la verdad", pidió.

Los choques entre Alexis Valdés y Otaola en Internet datan de hace varios años, y cada vez más agresivos.

En septiembre pasado, el comediante volvió a burlarse, en aquella ocasión a través de su popular personaje Cristinito.

En un video, Alexis ironizó sobre las derrotas judiciales de Otaola y lo tildó de "mercenario", comparándolo con los cubanos reclutados por Rusia para pelear en Ucrania.

"Coca, acere, perdiste otro juicio. A ti te van a quitar hasta la cerca del rancho, hasta la mierda de las gallinas te van a quitar", comenzó diciendo en tono sarcástico.

El humorista lo acusó de vivir en el conflicto y lo invitó, irónicamente, a montar "una finca en Ucrania", donde podría trabajar como mercenario, junto a otros muchos cubanos.

"Tú cumples las dos: eres cubano y eres mercenario. Lo que sea por el billete, ¿verdad?", disparó, advirtiéndole además que "no se cambie de bando" como hizo en política cuando pasó de demócrata a republicano.

Cristinito llevó la sátira aún más lejos al imaginar cómo Otaola podría ganar la guerra contra Rusia solo con sus ofensas.

"Ni armas ni nada, tú nada más ofendiendo: 'Rusos, peste a grajo, peste a pata, comunista, pan con carne rusa'. Acere, eso no los mata, pero jode. Yo creo que los rusos se retiran de la guerra. Dicen: 'No jodas, voy a estar yo aquí aguantando a la guacamaya con barba esta'", expresó, imitando incluso un acento ruso.