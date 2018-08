Baños sucios, sábanas con moho y puertas rotas en el hotel Ocean Casa del Mar, de Cayo Santa María

Una turista cubana que escogió un hotel de Cayo Santa María, en Villa Clara, para pasar sus vacaciones con su familia, ha mostrado su indignación en Facebook por lo que han vivido allí.

El hotel Ocean Casa del Mar, con categoría cinco estrellas, está frente a la playa, a 50 minutos en automóvil del municipio Caibarién. Según su página web, es un establecimiento moderno que cuenta con discoteca, servicio de masajes, piscina y habitaciones totalmente equipadas.

Sin embargo, esto no fue lo que encontró allí Rita García, directora ejecutiva del Centro Cristiano de Reflexión y Diálogo de Cuba, quien al llegar a su habitación ésta estaba aún ocupada por otros clientes, el baño sin limpiar y la ropa de cama sucia.

Tampoco las condiciones materiales eran buenas: las puertas estaban rotas y al preguntar, le informaron que el hotel no se hacía responsable de las posibles pérdidas.

“Quisiera sentirme bien pero no puedo, porque no es justo. Me encuentro en el hotel Ocean Casa del Mar, en Cayo Santa María, venimos en familia. Ahorramos, no es barato, pero: habitaciones sucias, moho en sábanas y toallas, puertas de corredera rotas y ¡no se hacen responsables de las pérdidas! Habitación ocupada por otros clientes. ¿Qué hago? Alguien me pedía pruebas: ahí van. Y el jabón es mío. En fin, debo decirlo: 142 CUC la habitación, para nada. Suerte a los amigos”, denunció.

La publicación de Rita ha recibido numerosos comentarios de solidaridad. Ella respondió diciendo que habían reclamado y los habían pasado a otras habitaciones mucho mejores.

“Y no han visto las piscinas. Mañana les pondré fotos. ¿Cómo hacer turismo así?”, se cuestionaba.