Turistas argentinos dicen que en Cuba “no falta nada” desde un resort en Cayo Largo del Sur

El Hotel Starfish, en Cayo Largo, uno de los enclaves turísticos donde los visitantes aseguran que en Cuba “no falta nada”.

Mientras medios argentinos describen a Cayo Largo como un “paraíso sin preocupaciones”, con comida “de 10”, hoteles familiares y playas impecables, las cifras oficiales en Cuba confirman que el turismo atraviesa su peor crisis en décadas. Dos relatos que conviven en paralelo, pero que no se tocan.

En los últimos días, Cadena 3 Argentina ha publicado una serie de reportajes desde Cayo Largo del Sur que rozan el tono publicitario. Turistas cordobeses celebran la hospitalidad cubana, el all inclusive del Hotel Starfish y aseguran que “no falta nada”. Hablan de empacharse de comida, de atención constante y de una experiencia “espectacular” en una isla donde solo viven empleados de hoteles que rotan por turnos.

Captura de X/Cadena 3 Argentina

El contraste es brutal.

Mientras se vende desde Argentina una Cuba idílica, los propios datos de la Oficina Nacional de Estadística e Información (ONEI) revelan que el país perdió más de 350 mil turistas en los primeros nueve meses de 2025. El turismo internacional cayó un 20,5 % respecto al año anterior y las proyecciones más optimistas apuntaban a un cierre de 2025 muy lejos de los niveles prepandemia.

Cayo Largo aparece en esos reportajes como una burbuja perfecta: sin apagones, sin sargazo, con vehículos eléctricos, vuelos internos y excursiones a La Habana por 250 dólares. Un enclave aislado del país real, donde el dólar y el euro circulan sin problemas y la escasez parece no existir.

Captura de X/Cadena 3 Argentina

Pero fuera de ese circuito blindado, Cuba se hunde como destino turístico. Hoteles con ocupación cercana al 25 %, cortes de luz y agua, desabastecimiento de alimentos, vuelos reducidos y calles llenas de basura forman parte del panorama descrito incluso por medios internacionales. La crisis no es coyuntural ni producto del clima: es estructural.

Ni siquiera el mercado ruso, presentado durante años como la tabla de salvación, logró sostener el sector. En 2025, los visitantes rusos cayeron más de un 37 %, pese a nuevas rutas aéreas y campañas oficiales que prometían un “renacer” del turismo. Canadá, principal emisor histórico, también retrocedió casi un 20 %, al igual que la comunidad cubana en el exterior.

El relato promocional contrasta además con otra realidad incómoda: el turismo que sí funciona en Cuba lo hace desconectado de la población. En lugares como Cayo Largo no hay comunidades civiles, solo trabajadores que viven por turnos, sin familias, sin vida cotidiana. El “paraíso” existe, pero no es Cuba: es un resort encapsulado.

Captura de X/Cadena 3 Argentina

Mientras tanto, el régimen sigue priorizando la construcción de hoteles de lujo controlados por GAESA, el conglomerado militar que domina el sector, aun cuando el país atraviesa apagones prolongados, colapso de servicios públicos y una crisis económica profunda agravada por la pérdida del petróleo venezolano tras la captura de Nicolás Maduro.

Así, mientras desde Argentina se invita a descubrir “la joya del Caribe” por 1,500 dólares todo incluido, Cuba se consolida como un destino partido en dos: uno para turistas extranjeros, cuidadosamente maquillado, y otro para millones de cubanos que no tienen electricidad estable, ni comida suficiente, ni expectativas de futuro.

El problema no es que Cayo Largo sea bonito. El problema es fingir que esa postal representa a un país que, según sus propias estadísticas, se queda cada vez más vacío.