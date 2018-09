Ariana Grande recibe críticas por la ropa que usó en el funeral de Aretha Franklin

La cantante estadounidense Ariana Grande abrió el homenaje a la Reina del Soul, Aretha Franklin, que tuvo lugar este viernes en el templo Greater Grace de Detroit, donde interpretó (You Make Me Feel Like) A Natural Woman. A pesar de su talentosa interpretación de uno de los himnos de la fallecida cantante, lo que en realidad robó las miradas y la atención fue la elección de su atuendo.

Ariana usó un minivestido negro, el cual muchos usuarios de redes sociales, consideran que fue inapropiado para el acto solemne.

Captura de pantalla / YouTube

"Ariana Grande no conoce la regla ‘por debajo de la rodilla’ para el púlpito en la iglesia negra. Que alguien le dé un pañuelo para el regazo y una toga de coro. Dios bendiga su corazón", comentó una usuaria de Twitter.

Y es que el vestido de la artista de 25 años se robó las miradas de los asistentes al funeral, entre ellos del expresidente de Estados Unidos, Bill Clinton y el reverendo Jesse Jackson, quienes estaban justo detrás de ella.

Ariana fue invitada por los familiares de Aretha a su funeral, tras quedar conmovidos por el homenaje que le hizo la artista a la Reina del Soul durante el programa “The Tonight Show”, conducido por Jimmy Fallon.

Aretha falleció en su casa de Detroit debido a un avanzado cáncer de páncreas el pasado 16 de agosto, a sus 76 años. En el funeral-tributo celebrado hoy en Detroit, también participaron Clark Sisters, Stevie Wonder, Jennifer Hudson, Faith Hill, entre otros. Entre los asistentes se encontraban Hillary Clinton, Jesse Jackson, Al Sharpton, Smokey Robinson, Clive Davis y Tyler Perry.