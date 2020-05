Ariana Grande consigue una orden de alejamiento contra un fan que intento matarla

Ariana Grande ha sido la última estrella en vivir en su propia piel el acoso de un fan. Son muchos los rostros conocidos del mundo del entretenimiento los que se han visto obligados a tomar medidas de protección extras después de que algún fan llevará su amor al extremo por ellos. Ese ha sido el caso de la artista de 26 años, quien recientemente ha conseguido una orden de alejamiento contra un acosador que entró en su casa el pasado mes de marzo con la intención de asesinarla.

Tal y como indica TMZ, los vecinos de la artista vieron un hombre extraño cerca de la casa hablando cerca de un cubo de basura y llamaron a la policía. Por suerte, en el momento del incidente la artista no se encontraba en su casa por lo que no pudo llevar a cabo sus planes. Pero en el lugar sí que estaba su madre, quien se llevó un gran susto.

Cuando las autoridades llegaron al lugar, dentro de las mochilas del acosador había notas en las que expresaba sus deseos de matar a la cantante.

A pesar de que este desagradable incidente tuvo lugar hace dos meses, no ha sido hasta esta semana que se ha hecho público, convirtiendo automáticamente a Ariana en tendencia en diferentes redes sociales, donde sus fans han mostrado su descontento por las medidas que ha impuesto la Justicia, que indican que el hombre no podrá estar a menos de 100 metros de Ariana Grande o su madre durante los próximos cinco años.

Además, se le ha ordenado "no acosar, amenazar, intimidar o contactar de ninguna otra manera" con ellas, lo que incluye las redes sociales y el contacto telefónico.

Las medidas tampoco han tranquilizando a la intérprete y a su entorno que ha pedido que se tomaran medidas más estrictas para garantizar que se mantendrá alejado de ella y su familia.

De momento, la cantante no ha hecho alusión a este capítulo públicamente y en la actualidad se encuentra centrada en su nuevo lanzamiento musical con Justin Bieber, Stuck with U, que busca recaudar fondos que irán destinados a First Responders Children’s Foundation en un gesto de favorecer la lucha contra la pandemia del coronavirus.