Con Jay-Z y en Italia: Así celebró Beyoncé su 37 cumpleaños

La exitosa cantante despidió el martes los 36 para darle la bienvenida a los 37 con una celebración íntima y en un destino paradisíaco acompañada de su marido Jay-Z. Así lo ha documentado la misma Beyoncé a través de su perfil de Instagram.

La artista y empresaria ha compartido una serie de tiernas fotografías protagonizadas por ella y su marido que están haciendo suspirar a Instagram.

La cantante lució un conjunto rosa compuesto por una falda larga y un top anudado en el escote que le sentaban genial.

Pero no hay celebración sin tarta y Beyoncé también tuvo la suya en su día especial en la que se podía leer: "Feliz cumpleaños, señora Carter".

En su perfil de Instagram, además de compartir imágenes de la romántica celebración en pareja que tuvo el matrimonio, también ha publicado un hermoso texto sobre lo que para ella ha significado este último año con el que ha emocionado a sus incondicionales.

"A los 36, me convertí en madre de tres. He amamantado a gemelos. Renové mis votos con mi esposo de 10 años, regresé a casa al escenario de Coachella, después del embarazo. Entonces mi esposo y yo lanzamos nuestro álbum junto, Everything is Love. Y hemos estado de gira con nuestra familiar por todo el mundo y amándolo", ha escrito la estrella en su perfil de Instagram.

"Este año ha sido monumental para mí. Doy gracias a Dios por cada persona en mi vida. Gracias a todos por la positibidad y por vuestros hermosos deseos de cumpleaños", ha añadido.

Y para concluir, la artista ha expresado: "Estoy ansiosa por continuar aprendiendo de mi pasado, vivir el presente y rendirme ante el futuro".