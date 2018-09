‘Luisa, la de Taco Bell’ acapara titulares de la prensa nacional en Estados Unidos

El polémico episodio que protagonizó por estos días una cubana, empleada de la cadena de comida rápida Taco Bell al sur de la Florida, ha trascendido a los grandes medios de comunicación de Estados Unidos después de que se hiciera viral en las redes sociales.

La historia de ‘Luisa, la de Taco Bell’, quien alegó no saber hablar inglés tras negarse a tomar la orden de una clienta estadounidense, aterrizó en importantes medios como la cadena FOX, la filial en Miami de ABC, así como las de CBS y NBC.

Horas después de hacerse viral en Internet, el video también logró acaparar titulares en el ‘diario por excelencia’ de los EE.UU, The New York Times, y en el mayor y más antiguo periódico de ese país, The Washington Post.

El Times aludió al hecho de forma neutral y subrayó que, según datos del censo oficial, el 89 por ciento de los residentes de Hialeah, al noroeste de Miami, hablan español como primer o segundo idioma.

The Washington Post señaló que Hialeah, con aproximadamente 240.000 habitantes, acoge a cerca de 227.000 personas que se identifican como hispanos o latinos, más del 94 por ciento de los habitantes de la ciudad.

Este último medio destacó que Alexandria Montgomery, la clienta que tomó el video de lo sucedido, se refirió al hecho como un episodio “racista”, dado que ella es afrodescendiente. "Esta señora entendió lo que yo estaba diciendo, pero no quería tomar mi orden", escribió en su Facebook.

La empleada de Taco Bell fue despedida tras el evento. Un portavoz de la compañía dijo que las acciones de la empleada, cuyo nombre no fue divulgado, no cumplen con sus "expectativas de servicio al cliente".