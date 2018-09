Estudiante cubano gana medalla de oro en Olimpiada Centroamericana y del Caribe de Química

Un joven espirituano de 18 años se alzó con la medalla de oro absoluta en la 12ma. Olimpiada Centroamericana y del Caribe de Química, celebrada en Guatemala, donde participaron cinco países.

Rodolfo Alejandro Cruz Cruz comenzó a estudiar este 3 de septiembre la Licenciatura en Bioquímica y Biología molecular. El preuniversitario lo hizo en la Vocacional de Ciencias Exactas Eusebio Olivera. En esos tres años, formó parte de la preselección nacional de Química, que se reunía en La Habana.

Pero la base de su formación la recibió en su provincia, donde le dio clases Agustín Plasencia Calero, un experimentado profesor que ha formado a jóvenes que han obtenido alrededor de diez medallas a nivel internacional y 200 en competencias nacionales.

No ad for you

“Nuestra escuela tiene una trayectoria con excelentes resultados en esa asignatura; por ejemplo, el pasado curso escolar fuimos la mejor en el certamen nacional”, reveló al diario Juventud Rebelde.

Contó Agustín que el evento internacional dura dos días: uno para evaluar la teoría y el otro para la práctica. Los ejercicios respondían a las cuatro ramas de la Química: analítica, orgánica, inorgánica y química-física.

“En el laboratorio no me sentí cómodo, porque los equipos que hay allá no son los mismos de aquí, y en la segunda había que responder 26 páginas para resolver en cinco horas. El laboratorio de La Habana, donde nos preparan, es moderno, pero no como el de ellos”, reveló.

A pesar de eso, Rodolfo Alejandro solo empleó dos de las cinco horas que tenía para resolver todas las preguntas y ejercicios. Ello fue posible gracias al entrenamiento que tuvo en el politécnico Eduardo García Delgado, de La Habana, donde él y sus compañeros estudiaban lo mismo por las noches que los fines de semana.

“Nos mandaban a leernos un libro de mil páginas en un día. A veces creíamos que nos volveríamos locos, pero no; aprendías”, dijo.

“(…) Aunque se compite de forma individual, como nación fuimos la mejor con una de oro, dos de plata y una de bronce. Todos los que participamos trajimos medallas”, concluyó.