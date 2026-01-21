Estudiante cubana herida en el accidente de tren en España está "estable" en hospital de Córdoba

Foto © Facebook / Instituto Superior de Diseño ISDi y captura de video de X / guardiacivil

La cubana Daniela Arteaga Martínez, de 28 años, se recupera de las heridas sufridas en el grave accidente ferroviario ocurrido el domingo en España, donde colisionaron dos trenes.

Daniela, quien llegó ese mismo día a España desde Cuba, viajaba en un tren que hacía el trayecto Madrid–Huelva para incorporarse a un máster en la Universidad Internacional de Andalucía (UNIA), proyecto que afrontaba con enorme ilusión tras ganarse una beca.

Según al periódico Huelva confirmó la directora de la Sede Iberoamericana de La Rábida, María de la O Barroso, la estudiante se encuentra "estable y evolucionando bien" en el Hospital Universitario Reina Sofía de Córdoba.

La UNIA tuvo noticias de ella el lunes sobre las 9:00 am, después de horas de angustia en las que no lograron contactarla.

Daniela viajaba en el vagón 2, uno de los más afectados, que salió despedido tras el impacto.

La alarma se activó cuando, tras conocer la magnitud del siniestro, la dirección universitaria intentó confirmar que todos los alumnos y profesores hubieran llegado a Huelva. Un docente de otro máster consiguió avisar que estaba a salvo, pero con Daniela fue imposible establecer comunicación.

"Llamé muchas veces a su teléfono, no lo cogía", explicó Barroso, quien se trasladó esa misma noche al punto de información habilitado en la estación de trenes de Huelva. Los peores temores se reforzaron cuando la compañía ferroviaria confirmó que la joven iba en uno de los coches que había salido disparado.

La situación era aún más angustiosa porque Daniela no tiene familiares en España. Su familia seguía todo desde Cuba, a miles de kilómetros, sin noticias claras. Finalmente, la mañana del lunes trajo alivio: fue localizada con vida e ingresada en Córdoba.

La joven sufrió fracturas en varias costillas y contusiones en la cabeza, aunque su vida no corre peligro. El rector y la directora de la UNIA se desplazaron hasta el hospital para acompañarla y servir de enlace entre los médicos y la familia.

Daniela es diseñadora y profesora, graduada del Instituto Superior de Diseño (ISDi) de La Habana, pertenece a la graduación 33 y enseña Diseño de Comunicación Visual.

La institución expresó públicamente su apoyo y confirmó que su estado es estable y sin riesgo vital.

"Toda su familia del ISDi agradece cada gesto solidario con Daniela y desea que se recupere pronto para seguir con su superación profesional, pues cuenta con mucho amor y un futuro por delante. Muchas bendiciones y fuerza para Daniela Arteaga", señaló el mensaje institucional.

Había llegado al aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas el mismo día del accidente y tomó el Alvia como único medio para llegar a la sede de la UNIA en Huelva.

La universidad la había becado para cursar el máster en Comunicación y Educación Audiovisual, un proyecto académico que asumía -según quienes la conocen- con "muchísima ilusión".

Ignacio Aguaded, director del máster, escribió que Daniela había llegado "con la gran ilusión de comenzar el proyecto académico de su vida" y que ahora luchaba por recuperarse tras quedar atrapada "en un amasijo de hierros".

Desde la UNIA aseguraron que será atendida "como en su familia".

El accidente dejó 43 fallecidos y más de 150 heridos, y ha sido considerado uno de los más graves entre trenes de alta velocidad en España. En medio de esa tragedia, la historia de Daniela representa una nota de esperanza.

Mientras continúa su recuperación, la universidad mantiene contacto permanente con sus seres queridos en Cuba, que siguen cada noticia con lógica preocupación y alivio.