Estudiante cubana resultó herida en choque de trenes en España: Iba “súper contenta” por haber sido becada para estudiar

La ilusión con la que Daniela Arteaga Martínez salió de Cuba rumbo a España estuvo a punto de convertirse en tragedia. La joven diseñadora cubana, de 28 años, resultó herida en el devastador accidente ferroviario ocurrido este domingo en Adamuz, Córdoba, donde el choque entre dos trenes de alta velocidad ha dejado al menos 40 muertos y más de 150 heridos.

Daniela viajaba en el tren Alvia que cubría la ruta Madrid-Huelva, apenas horas después de aterrizar en el aeropuerto de Barajas. Había obtenido una beca de la Universidad Internacional de Andalucía (UNIA) para cursar un máster en Comunicación y Educación Audiovisual, un proyecto académico que asumía —según relataron desde la institución— con “muchísima ilusión”.

“Estaba súper contenta por venir a Huelva”, confirmó la directora de la Sede Iberoamericana de La Rábida, María de la O Barroso, en declaraciones recogidas por el medio local Huelva 24.

Las primeras horas tras el accidente fueron de angustia total. Desde la noche del domingo, la comunidad universitaria de la UNIA intentó localizar a la estudiante sin éxito.

La alarma creció cuando la compañía ferroviaria confirmó que Daniela viajaba en el vagón 2, uno de los más afectados, que salió despedido tras el impacto. “Fue imposible contactar con ella”, relató Barroso a Huelva Información, el primer medio que dio a conocer el caso, mientras la búsqueda se extendía por hospitales y centros de atención de emergencia.

La incertidumbre se agravó por un detalle clave: Daniela no tiene familiares en España. Su familia seguía los acontecimientos desde Cuba, a miles de kilómetros de distancia, sin noticias claras sobre su paradero. La universidad se volcó entonces en las gestiones con autoridades y servicios sanitarios, en medio de una noche descrita como “interminable” en la estación de trenes de Huelva.

La mañana del lunes trajo finalmente una confirmación esperada. Según informó Huelva 24, la joven cubana fue localizada con vida e ingresada en el Hospital Reina Sofía de Córdoba. “Dentro de la gravedad, está estable”, aseguró Barroso, quien junto al rector de la UNIA se trasladó al centro hospitalario para acompañarla y brindarle apoyo.

Más detalles sobre su estado de salud fueron ofrecidos posteriormente por OnCuba. De acuerdo con un amigo cercano citado por ese medio, Daniela sufrió fracturas en varias costillas y contusiones en la cabeza, aunque su vida no corre peligro.

La familia logró enterarse de su implicación en el siniestro tras reconocer su rostro entre las imágenes de los rescatados transmitidas por televisión, un momento tan estremecedor como decisivo para establecer contacto desde la Isla.

Desde el ámbito académico también llegaron mensajes cargados de emoción. Ignacio Aguaded, director del máster que cursaría Daniela, escribió a profesores y alumnos que la joven había llegado “con la gran ilusión de comenzar el proyecto académico de su vida” y que ahora luchaba por recuperarse tras quedar atrapada “en un amasijo de hierros”. “Aquí será atendida como en su familia”, aseguró.

El caso de Daniela se suma al de otra cubana afectada por la tragedia. Tamara Margarita Valdés, residente en Huelva, figura entre las personas desaparecidas tras el choque, según informó El País.

Su esposo la buscaba desesperado en Adamuz horas después del accidente, en una escena que refleja el drama humano que deja esta catástrofe entre familias marcadas por la espera y la incertidumbre.

El siniestro ocurrió cuando un tren de la compañía Iryo, que viajaba de Málaga a Madrid, descarriló e invadió la vía contraria, colisionando con el Alvia que se dirigía a Huelva. Los dos primeros vagones de este último fueron los más castigados al caer por un terraplén.

Las autoridades españolas han decretado tres días de luto oficial, mientras continúan las labores de rescate y la investigación de las causas.