Díaz-Canel propone “incentivos” para ampliar el acceso juvenil a la universidad ante déficit de fuerza laboral calificada

El presidente Miguel Díaz-Canel afirmó que Cuba necesita atraer a más jóvenes a la Educación Superior mediante incentivos y flexibilizaciones, ante el impacto de la crisis demográfica y la necesidad de contar con una fuerza de trabajo calificada.

Llamó además a tener en cuenta el acelerado envejecimiento demográfico del país al evaluar los planes de continuidad de estudios para graduados de noveno grado, preuniversitario y otras fuentes priorizadas, durante la última reunión del ente durante 2025.

De acuerdo con un reporte de la televisión estatal, el Consejo de Ministros aprobó igualmente los planes de continuidad de estudio de los graduados de noveno grado hacia la Educación Técnica Profesional y el preuniversitario; el de ingreso a la Educación Superior para los graduados de preuniversitario y otras fuentes priorizadas; y el de continuidad de estudios para los graduados de preuniversitario que no acceden a la Educación Superior.

Según Jesús Otamendiz Campos, ministro de Trabajo y Seguridad Social, se garantizará la continuidad de estudios a todos los egresados de noveno grado, y más de una opción para continuar estudios en la enseñanza superior a todos los graduados de la enseñanza preuniversitaria.

El mandatario insistió en que Cuba necesita contar con una “masa fuerte de fuerza de trabajo calificada” y, a su juicio, existen potencialidades para lograrlo si se diseñan mecanismos que motiven a los jóvenes a incorporarse a la Educación Superior.

Al respecto, propuso estudiar un grupo de incentivos desde las universidades que estimulen a los estudiantes de preuniversitario a aspirar a carreras universitarias.

Díaz-Canel también se refirió a un segmento de jóvenes que opta por graduarse como técnicos medios o técnicos superiores, y consideró necesario crear condiciones para que una parte de ellos pueda continuar estudios universitarios mediante cursos por encuentros u otras modalidades flexibles, destacó el portal de la Presidencia.

Asimismo, planteó la necesidad de evaluar alternativas para jóvenes que, por razones económicas, no han accedido a la Educación Superior.

Según explicó, habría que ofrecerles facilidades, flexibilizaciones y opciones tanto en cursos diurnos como por encuentros, que les permitan graduarse en carreras universitarias.

El impacto de la policrisis cubana

Las declaraciones del presidente se producen en un contexto marcado por una profunda crisis económica, alta inflación, caída del producto interno bruto y un sostenido éxodo migratorio que ha afectado especialmente a la población joven en edad laboral y profesional.

En los últimos años, numerosos graduados universitarios han abandonado el país o se han desvinculado del ejercicio de sus profesiones, en medio del deterioro del salario real y de las condiciones de vida.

Aunque el Gobierno ha insistido en la necesidad de fortalecer la formación académica y técnica para sostener el desarrollo económico, los problemas estructurales del país, incluida la falta de incentivos materiales y la precariedad del mercado laboral, han limitado la capacidad del sistema educativo para retener a los jóvenes dentro y fuera de las aulas.

Por otra parte, el más reciente proceso de ingreso a la Educación Superior en Cuba mostró apenas una discreta mejoría respecto al curso anterior, con resultados generales aún bajos y desiguales.

Según datos preliminares del Ministerio de Educación Superior, de 22,804 aspirantes solo 18,402 realizaron los exámenes de ingreso, y apenas el 51.5 % aprobó las tres asignaturas obligatorias.

Aunque esta cifra representa un aumento de un punto porcentual frente al año anterior, el desempeño continúa reflejando dificultades estructurales del sistema educativo.

Matemática volvió a registrar los peores resultados, con una caída de cuatro puntos porcentuales, mientras que Español e Historia de Cuba mostraron mejores niveles de aprobación.

A nivel territorial, los resultados evidenciaron marcadas brechas entre provincias, con desempeños más favorables en Santiago de Cuba, Pinar del Río y Granma, y retrocesos en la Isla de la Juventud y Holguín.

Pese a que las autoridades informaron que el 97,3 % de los estudiantes que aprobaron los exámenes obtuvo una carrera de su elección, una parte significativa de las plazas universitarias fue adjudicada sin necesidad de realizar las pruebas, mediante concursos académicos, colegios universitarios y otras vías alternativas.