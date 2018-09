Descemer Bueno explica las razones por las que Leoni Torres no estuvo en su concierto en Miami

El cantante cubano Leoni Torres compartió un video en su cuenta de Instagram en el cual Descemer Bueno explica los motivos por los cuales el intérprete de Me Quedo Contigo no estuvo en su concierto.

Descemer ofreció un megaconcierto este sábado en el James L. Night Center de Miami frente a casi 3000 personas y más de 10 artistas cubanos invitados, entre los que, en principio, se encontraba Leoni, cuya ausencia levantó rumores de algún problema con los cantantes.

Sin embargo, Descemer dejó claro que se trató de una confusión. "Por motivos fuera de mi voluntad y la de él, Leoni no pudo estar en el concierto, pero sí vino a Miami. Cuando lo vi, verdaderamente malentendí y pensé que venía para estar en el concierto. Lo que nadie me explicó es que leoni había venido solamente a darme su apoyo, porque no tiene el permiso para estar encima de un escenario".

Asimismo, dijo que producto del estrés de organizar este concierto tan grande y con tantos invitados, los miembros de su staff olvidaron quitar a Leoni de la lista y decirle a Descemer que no podría cantar, lo cual desencadenó el equívoco. El autor de Preciosa también pidió disculpas a Miami en nombre de Leoni, un "amigo único, humilde y con un corazón que no le cabe en el pecho".

Por su parte, Leoni escribió junto al video: "Hermano sabes que te respeto y admiro mucho! Gracias por tus palabras para el público. Felicidades por tu concierto y que siga tu música por muchos años!". Días antes del concierto, el excharanguero definía a Descemer a través de un video en Instagram como "alguien que abrió las puertas de la música cubana para el mundo".