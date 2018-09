Camila Cabello presume de escote con un sexy vestido

La cantante cubana Camila Cabello sabe muy bien cómo deslumbrar en cada aparición pública y social que protagoniza.

La artista de la Isla compartió el domingo en su perfil de Facebook una imagen en la que lucía un vestido rojo que dejó sin palabras a sus seguidores.

La intérprete de Havana hizo gala en la instantánea de su belleza latina, así como de la bella espontaneidad que la caracteriza.

Los comentarios de sus fans no se hicieron esperar, incluso hubo quién le propuso ser su compañero sentimental. "Mi gran amor quiero ser tu novio porque eres romántica dulce y tierna", "está bien hermosa", "eres una de las mujeres mas bellas del mundo", fueron algunas de las frases que dejaron los seguidores.

También hubo quien le preguntó por su estancia en México, donde la artista está disfrutando a lo grande con su gira Never Be The Same.

Recientemente publicó en la citada red social una colorida sesión fotográfica que tuvo lugar en el país azteca.

Cabello mostró los preciosos paisajes mexicanos y enamoró a sus incondicionales.

El pasado 27 de septiembre emocionó a miles de fanáticos durante su primera presentación en México al interpretar el tema Entra en mi vida, una popular balada lanzada en 2002 por la agrupación Sin Bandera.

El concierto también contó con la presencia de su padre, nacido en México, y un grupo de mariachis. La ex integrante de Fifth Harmony tocó el corazón de más de 11 mil espectadores mexicanos con sus colaboraciones junto al dúo Jesse & Joy y el argentino Noel Schajris, de Sin Bandera.