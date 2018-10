Un cable deja sin agua la mitad de Santa Clara

Si ya los vecinos de Santa Clara se quejaban de la pésima calidad del agua de beber, la inexistencia del servicio es ahora el mayor quebradero de cabeza para los lugareños. La inexistencia de un cable de alta tensión imprescindible para alimentar el sistema de bombeo de agua provocó la paralización del ya deficiente acueducto de Santa Clara.

La mitad de los barrios de la urbe, entre ellos los repartos Escambray, Tránsito y Los moros, que reciben agua mediante la conductora Minerva-Ochoita, se quedaron sin el líquido, y hasta fue preciso suspender las clases en la Ciudad Escolar Ernesto Che Guevara, donde radica el Instituto Vocacional de Ciencias Exactas de la provincia.

Midiala Arencibia, jefa de operaciones de la empresa de acueducto explicó por medio de la emisora santaclareña CMHW que se han hecho gestiones en distintas partes de la geografía nacional, y no se ha encontrado el cable de marras.

Según informó, después de tantas solicitudes se encontró un cable sucedáneo en el polo turístico de Cayo Santamaría gracias a la intervención de la empresa eléctrica de la provincia, lo que ha garantizado la puesta en marcha de algunas turbinas de abasto. Sin embargo, este cable no es el ideal y en cualquier momento podría generarse una nueva avería.

“Debemos aclarar que no es el cable original, es decir, puede suceder cualquier cosa, ojalá no suceda nada, y todo salga bien. El cable que lleva no lo tenemos en el país y hay que importarlo. Este que hemos puesto es solo para aliviar y Dios quiera que resulte, esperamos que resuelva, y que todo salga bien”, apuntó con extrema cautela Midiala Arencibia, quien extrañamente no explicó si la ausencia del cable también se debe al embargo de Estados Unidos.

Hace solo una semana atrás la propia directiva declaró que la empresa de acueducto en Santa Clara no disponía de los requerimientos técnicos para brindar agua limpia, pero que, no obstante, limpiarían los canales y las plantas de tratamiento para intentar la clarificación. Sin embargo, hasta la fecha el agua sigue con una tonalidad achocolatada, y alto contenido de partículas sólidas.

Los ciclos de abasto de agua en Santa Clara son bastante irregulares y es normal que una vivienda tarde varias semanas sin recibir el líquido, de modo que los pobladores acopian tanta agua como puedan en baldes, calderos y cualquier recipiente, incluso llenando las máquinas de lavar.

Además de atentar contra la higiene de los hogares la situación deriva en un problema todavía mayor, pues ahora mismo en la ciudad existe transmisión de dengue hemorrágico tipo II, a partir de la alta propagación del mosquito Aedes Aegypti.

Obstrucciones, fosas albañales desbordadas, salideros y roturas son otras de las situaciones que caracterizan el sistema de aprovisionamiento de agua en la ciudad.