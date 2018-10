Putin aconseja a Trump mirarse al "espejo" si quiere encontrar al culpable de la subida del precio del petróleo

Vladímir Putin advirtió este miércoles, en el marco del foro internacional "Semana Energética", que los planes de EE.UU. de volver a imponer sanciones a Irán se ha convertido en la causa principal del aumento de los precios del petróleo. En este sentido, el presidente ruso aconseja a Trump dejar de intentar ejercer un control de los mercados petroleros.

"Me parece que nuestros socios estadounidenses cometen un error estratégico colosal: socavan la confianza en el dólar como moneda de reserva universal y, en realidad, única; socavan la fe en el dólar como instrumento universal", recalcó Putin, quien por otra parte recordó que tuvo "una reunión muy buena" con el presidente de EE.UU. en Helsinki.

No obstante, ha insistido que Trump tendría que mirarse al “espejo” si quiere encontrar al culpable de la subida de los precios del petróleo. En opinión del presidente ruso, las autoridades estadounidenses están "cavando su propia fosa".

No ad for you

"Me parece que es un típico error de cualquier imperio, cuando la gente piensa que todo es tan poderoso, tan fuerte, tan estable, que no habrá ninguna consecuencia negativa. Pero no, [las consecuencias] vienen tarde o temprano", ha añadido Putin.

El presidente ruso ha señalado que en el aumento de los precios influyen "factores geopolíticos", y ha subrayado que es mejor no intervenir en esos procesos de mercado "intentando obtener ventajas competitivas a través de instrumentos políticos". Intentar regular los precios "no trae nada bueno", sentenció.

Desde que hace un año, en contra de la opinión de otras potencias mundiales, el presidente Donald Trump se retiró del acuerdo nuclear con Irán, la situación entre ambos países no ha dejado de empeorar.

Hace poco menos de dos meses, el presidente norteamericano advirtió que las firmas que comerciaran con Irán no podrían hacer negocios con Estados Unidos.

Irán descartó entonces una oferta de último momento del Gobierno de Trump para iniciar conversaciones, diciendo que no puede negociar mientras Washington desconozca el acuerdo de 2015, que levantó las sanciones sobre Teherán a cambio de que frenara su programa nuclear.

Con la esperanza de persuadir a Teherán para que continúe respetando los términos del acuerdo, los países europeos prometieron que intentarían mitigar el impacto de las sanciones e instaron a sus firmas a no irse. No obstante, muchas empresas europeas se han retirado de Irán, argumentando que no pueden arriesgar sus negocios en Estados Unidos.

Tras la subida de la tensión en la reciente Asamblea General de la ONU, el ministro iraní del Petróleo, Bijan Zanganeh, dijo que el presidente de Estados Unidos debería dejar de interferir en Oriente Medio si quiere que el precio del crudo deje de subir.

"El señor Trump está tratando de reducir seriamente las exportaciones de petróleo de Irán y también garantizar que el precio del petróleo no suba, pero estas dos cosas no pueden suceder a la vez", dijo Zanganeh, según la agencia de noticias de los estudiantes iraníes (ISNA, por su sigla en inglés).