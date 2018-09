Irán pide a Trump que deje interferir en Oriente Medio "si quiere que el precio del petróleo no suba"

Ginebra, 26 sep (Reuters) - El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, debería dejar de interferir en Oriente Medio si quiere que el precio del crudo deje de subir, dijo el miércoles el ministro iraní del Petróleo, Bijan Zanganeh.

"El señor Trump está tratando de reducir seriamente las exportaciones de petróleo de Irán y también garantizar que el precio del petróleo no suba, pero estas dos cosas no pueden suceder a la vez", dijo Zanganeh, según la agencia de noticias de los estudiantes iraníes (ISNA, por su sigla en inglés).

"Si quiere que el precio del petróleo no suba y el mercado no se desestabilice, debe detener sus interferencias injustificadas y perjudiciales en Oriente Medio y no obstaculizar la producción y exportación del petróleo de Irán", añadió.

Según Zanganeh, Trump, no la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP), está detrás del reciente aumento en los precios.

"Trump culpa a la OPEP por lo que ha creado y causado: el aumento del precio del petróleo y las perturbaciones en el mercado", sostuvo.

Los miembros de la OPEP no tienen la capacidad de aumentar la producción, dijo Zanganeh.

En un discurso el martes en Naciones Unidas, Trump reiteró sus llamados a la OPEP para que bombee más petróleo y deje de aumentar los precios. También acusó a Irán de sembrar el caos y prometió nuevas sanciones al país.

Estados Unidos aplicará sanciones para detener las exportaciones petroleras de Irán, el tercer mayor productor de la OPEP, a partir del 4 de noviembre.

(Reporte de Babak Dehghanpisheh, editado en español por Rodrigo Charme)