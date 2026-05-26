Voces cercanas a Rubio y Trump apuestan por presión total hasta el fin del régimen cubano

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Dos figuras estrechamente vinculadas al entorno republicano y a la política exterior hacia Cuba publicaron este martes un artículo de opinión en Fox News en el que defienden que la administración Trump es la primera en reconocer al régimen cubano como una amenaza real para Estados Unidos y en resolverse a confrontarlo de manera definitiva.
Los autores son Carlos Trujillo, presidente y fundador de Continental Strategy y exembajador de Estados Unidos ante la Organización de Estados Americanos bajo Donald Trump, y Alberto Martínez, socio director de Continental Strategy en Washington y exjefe de Gabinete del actual secretario de Estado Marco Rubio.
El texto, titulado «Trump entiende lo que Washington olvidó: Cuba es una amenaza para América», se publica seis días después del indiciamiento federal de Raúl Castro y tres semanas después de las sanciones al conglomerado militar-económico GAESA.
«El 20 de mayo de 1902, la bandera cubana ondeó por primera vez sobre un país independiente. Ciento veinticuatro años después, el pueblo cubano sigue sin ser libre», escriben Trujillo y Martínez.
Los autores son categóricos al evaluar a los predecesores de Trump: «Todos los presidentes anteriores a Donald Trump o no hicieron nada respecto a Cuba, o hicieron demasiado poco, o hicieron demasiado por el régimen. Trump es el primero en reconocer que el régimen es una amenaza para la propia América y en resolverse a confrontarlo de una vez por todas».
El op-ed se inscribe en la estrategia de presión máxima que la segunda administración Trump desplegó desde el 20 de enero de 2025, cuando revirtió todas las medidas de distensión de la era Biden, incluyendo la reincorporación de Cuba a la lista de patrocinadores del terrorismo.
Esa ofensiva se apoya en tres pilares. El primero es el embargo reforzado bajo la Ley LIBERTAD, que condiciona cualquier levantamiento a la existencia de un gobierno de transición democrática en la isla.
El segundo es la presión financiera directa sobre el núcleo económico del régimen. El 1 de mayo de 2026, Trump firmó la Orden Ejecutiva 14404, que amplió sanciones contra Cuba e introdujo sanciones secundarias para instituciones financieras extranjeras que operen con entidades cubanas bloqueadas.
Cinco días después, Rubio designó bajo esa orden a GAESA y a su presidenta ejecutiva, Ania Guillermina Lastres Morera, bloqueando sus activos y prohibiendo transacciones con esas entidades. Autoridades estadounidenses estiman que GAESA controla entre 18,000 y 20,000 millones de dólares en activos.
El tercer pilar es la presión judicial. El 21 de mayo, el Departamento de Justicia desclasificó una acusación formal contra Raúl Castro y cinco exmilitares cubanos por el derribo de dos avionetas de Hermanos al Rescate el 24 de febrero de 1996, en el que murieron cuatro personas, tres de ellas ciudadanos estadounidenses: Carlos Costa, Armando Alejandre Jr., Mario de la Peña y Pablo Morales.
Los cargos contra el exdictador incluyen conspiración para cometer crímenes contra ciudadanos estadounidenses, destrucción de aeronaves y cuatro cargos de homicidio.
Castro tiene 94 años, Cuba no tiene tratado de extradición con Estados Unidos y nunca ha pisado territorio estadounidense, lo que hace improbable su arresto.
La relevancia del artículo radica en quiénes lo firman: Trujillo como exembajador ante la OEA bajo Trump, y Martínez como exjefe de Gabinete de Rubio, el principal arquitecto de la política cubana de Washington.
Ambos dirigen Continental Strategy, firma que opera en la intersección entre la consultoría privada y la política exterior republicana hacia América Latina.
El propio Trump resumió su postura sobre Cuba en marzo pasado con una frase que no dejó margen a la ambigüedad: «Ya sea que la libere, la tome, creo que puedo hacer lo que quiera con ella».
Preguntas frecuentes sobre la estrategia de presión de EE. UU. hacia Cuba y el régimen cubano
CiberCuba te lo explica:
¿Por qué EE. UU. considera al régimen cubano una amenaza?
EE. UU. considera al régimen cubano una amenaza porque, según la administración Trump, alberga operaciones militares y de inteligencia de actores hostiles a solo noventa millas del territorio estadounidense. Además, el régimen cubano tiene vínculos con países como Rusia y China, lo que aumenta las preocupaciones sobre la seguridad nacional de Estados Unidos.
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¿Cuáles son los pilares de la estrategia de presión máxima de EE. UU. sobre Cuba?
La estrategia de presión máxima de EE. UU. sobre Cuba se basa en tres pilares: un embargo reforzado que condiciona cualquier levantamiento a un gobierno de transición democrática en la isla, presión financiera sobre el núcleo económico del régimen cubano, y acciones judiciales contra líderes del régimen. Esta estrategia busca debilitar al régimen y forzar cambios políticos y económicos significativos.
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¿Qué impacto han tenido las sanciones de EE. UU. en la economía cubana?
Las sanciones de EE. UU. han tenido un impacto devastador en la economía cubana, reduciendo las importaciones energéticas entre un 80% y 90%, lo que ha provocado apagones que afectan a más del 55% del territorio cubano con cortes de hasta 25 horas diarias. Además, hay una proyección de contracción económica del 7,2% para 2026, exacerbando la crisis económica de la isla.
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¿Existe la posibilidad de una intervención militar de EE. UU. en Cuba?
Aunque la administración Trump ha mantenido abierta la posibilidad de una intervención militar, actualmente no hay planes inmediatos para una acción militar en Cuba. La administración prefiere una solución diplomática negociada, pero ha dejado claro que no tolerará amenazas a la seguridad nacional de EE. UU. a tan corta distancia.
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¿Qué condiciones ha puesto EE. UU. para negociar con Cuba?
Para negociar con Cuba, EE. UU. ha puesto condiciones como la salida del poder de los actuales dirigentes del régimen, la liberación verificable de presos políticos, la apertura a medios independientes y el fin de la persecución a disidentes. Sin embargo, el régimen cubano ha rechazado públicamente la rendición o cambios en su sistema político.
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Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.