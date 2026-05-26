Voces cercanas a Rubio y Trump apuestan por presión total hasta el fin del régimen cubano

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Dos figuras estrechamente vinculadas al entorno republicano y a la política exterior hacia Cuba publicaron este martes un artículo de opinión en Fox News en el que defienden que la administración Trump es la primera en reconocer al régimen cubano como una amenaza real para Estados Unidos y en resolverse a confrontarlo de manera definitiva.

Los autores son Carlos Trujillo, presidente y fundador de Continental Strategy y exembajador de Estados Unidos ante la Organización de Estados Americanos bajo Donald Trump, y Alberto Martínez, socio director de Continental Strategy en Washington y exjefe de Gabinete del actual secretario de Estado Marco Rubio.

El texto, titulado «Trump entiende lo que Washington olvidó: Cuba es una amenaza para América», se publica seis días después del indiciamiento federal de Raúl Castro y tres semanas después de las sanciones al conglomerado militar-económico GAESA.

«El 20 de mayo de 1902, la bandera cubana ondeó por primera vez sobre un país independiente. Ciento veinticuatro años después, el pueblo cubano sigue sin ser libre», escriben Trujillo y Martínez.

Los autores son categóricos al evaluar a los predecesores de Trump: «Todos los presidentes anteriores a Donald Trump o no hicieron nada respecto a Cuba, o hicieron demasiado poco, o hicieron demasiado por el régimen. Trump es el primero en reconocer que el régimen es una amenaza para la propia América y en resolverse a confrontarlo de una vez por todas».

El op-ed se inscribe en la estrategia de presión máxima que la segunda administración Trump desplegó desde el 20 de enero de 2025, cuando revirtió todas las medidas de distensión de la era Biden, incluyendo la reincorporación de Cuba a la lista de patrocinadores del terrorismo.

Esa ofensiva se apoya en tres pilares. El primero es el embargo reforzado bajo la Ley LIBERTAD, que condiciona cualquier levantamiento a la existencia de un gobierno de transición democrática en la isla.

El segundo es la presión financiera directa sobre el núcleo económico del régimen. El 1 de mayo de 2026, Trump firmó la Orden Ejecutiva 14404, que amplió sanciones contra Cuba e introdujo sanciones secundarias para instituciones financieras extranjeras que operen con entidades cubanas bloqueadas.

Cinco días después, Rubio designó bajo esa orden a GAESA y a su presidenta ejecutiva, Ania Guillermina Lastres Morera, bloqueando sus activos y prohibiendo transacciones con esas entidades. Autoridades estadounidenses estiman que GAESA controla entre 18,000 y 20,000 millones de dólares en activos.

El tercer pilar es la presión judicial. El 21 de mayo, el Departamento de Justicia desclasificó una acusación formal contra Raúl Castro y cinco exmilitares cubanos por el derribo de dos avionetas de Hermanos al Rescate el 24 de febrero de 1996, en el que murieron cuatro personas, tres de ellas ciudadanos estadounidenses: Carlos Costa, Armando Alejandre Jr., Mario de la Peña y Pablo Morales.

Los cargos contra el exdictador incluyen conspiración para cometer crímenes contra ciudadanos estadounidenses, destrucción de aeronaves y cuatro cargos de homicidio.

Castro tiene 94 años, Cuba no tiene tratado de extradición con Estados Unidos y nunca ha pisado territorio estadounidense, lo que hace improbable su arresto.

La relevancia del artículo radica en quiénes lo firman: Trujillo como exembajador ante la OEA bajo Trump, y Martínez como exjefe de Gabinete de Rubio, el principal arquitecto de la política cubana de Washington.

Ambos dirigen Continental Strategy, firma que opera en la intersección entre la consultoría privada y la política exterior republicana hacia América Latina.

El propio Trump resumió su postura sobre Cuba en marzo pasado con una frase que no dejó margen a la ambigüedad: «Ya sea que la libere, la tome, creo que puedo hacer lo que quiera con ella».