Expulsan a ex presidente de los Marlins de una fiesta por insultar a fanáticos del equipo (+Vídeo)

David Samson, antiguo presidente de los ​Marlins de Miami, protagonizó un polémico episodio el pasado fin de semana cuando tomó un micrófono para responder a los abucheos que causó su presencia en una fiesta.

"Muchas gracias, muchas gracias", dijo Samson. "He aquí por qué me encanta cuando ustedes me abuchean. Claro. Quiero que sigan abucheando. ¿Por qué adivinen qué? Uno punto dos mil millones. ¡F --- you!”, dijo, y remató su pequeña intevención con gestos obscenos.

El incidente tuvo lugar durante la fiesta de cumpleaños de Dan Le Batard, figura de ESPN.

A muchos de los presentes no les gustó que Samson presumiera de una forma tan provocadora acerca de la forma en que el ex propietario, Jeffrey Loria, vendió al equipo en 1.200 millones de dólares al grupo de Bruce Sherman, en septiembre de 2017, grupo del que forma parte Derek Jeter.

Tras su desafortunada intervención, ​Samson se vio obligado a abandonar la fiesta.

Los Marlins han sufrido una drástica reestructuración en la última temporada, tras la venta del equipo; entre las novedades figura el cambio de vestuario y la decisión de retirar una polémica escultura del interior del Marlins Park.