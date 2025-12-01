Poder cubano en Nicaragua: Lázaro Alonso gana el Derby de Jonrones con cifra histórica

Vídeos relacionados:

El inicialista cubano Lázaro Alonso se coronó campeón del Derby de Jonrones de la Liga Profesional de Béisbol de Nicaragua (LBPN), tras protagonizar una actuación descomunal que lo llevó a imponer un récord absoluto para estos eventos al conectar 35 cuadrangulares, incluidos 10 en la final.

De acuerdo con el periodista Francys Romero en Facebook, el slugger pinareño, de 30 años, representa actualmente a los Gigantes de Rivas, equipo con el que se ha convertido en una de las figuras ofensivas más consistentes del torneo. Su demostración de poder en el Derby confirmó el excelente momento que vive en tierras nicaragüenses.

Alonso llegó hasta la categoría Doble-A con la organización de los Miami Marlins, antes de emprender su carrera por los circuitos profesionales de México y Nicaragua, donde desde 2022 ha ganado protagonismo gracias a su fuerza y regularidad ofensiva.

Con esta actuación histórica en el Derby, el cubano reafirma su estatus como uno de los bateadores más temibles del béisbol profesional en Centroamérica.