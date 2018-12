Alicia Alonso, la Prima Ballerina Assoluta de Cuba, cumple 98 años

La Prima Ballerina Assoluta y directora del Ballet Nacional de Cuba, Alicia Alonso, está cumpliendo sus 98 años este 21 de diciembre. Alicia es, sin dudas, el rostro del ballet cubano y una de las artistas que más alto ha puesto la cultura cubana en el mundo.

Alicia Ernestina de la Caridad del Cobre Martínez del Hoyo, su verdadero nombre, debutó como bailarina en 1938, en Broadway. Estados Unidos le proveería durante los próximos 10 años las condiciones para la consolidación de su carrera artística.

En 1939, pasó a formar parte del American Ballet Caravan, que ahora es el New York City Ballet, y un año más tarde, ingresó al Ballet Theatre of New York. En 1948, regresó a La Habana y fundó el Ballet Alicia Alonso , actual Ballet Nacional de Cuba.

La estelar intérprete del clásico Giselle, tiene a su haber un arsenal de premios, reconocimientos y títulos, entre ellos el de Doctora Honoris Causa por la Universidad de La Habana, el Instituto Superior de Arte de Cuba, la Universidad Politécnica de Valencia, de España, y la Universidad de Guadalajara, en México.

Sus interpretaciones son mundialmente conocidas y estudiadas por bailarines de todo el mundo. Asimismo, han sido versionadas por grandes compañías a nivel internacional.

A sus casi cien años, continúa activa e incansable, y mantiene sus funciones -además de directora- de coréografa y maestra del BNC y del Festival Internacional de Ballet de La Habana, uno de los eventos de su tipo de mayor renombre a nivel mundial, y que cada año reúne a varios de los más importantes nombres de este arte.

"Le digo sinceramente Chaviano que no se debe pensar en el retiro, al menos a mí no se me ha ocurrido. No, yo siempre estoy muy ocupada pensando en todo lo que hay que hacer y todo lo que aún tengo que dar. No voy a esperar sentada pensando cómo voy a morir", dijo Alicia en una de sus famosas entrevistas con el comunicador camagüeyano Luis Ortiz Chaviano, en 1989.