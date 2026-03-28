Grand jeté a lo Castro: sesiona en La Habana Festival Internacional de Academias para la Enseñanza del Ballet

Fidel Castro condecora a Alicia Alonso, fundadora y máxima figura de la Escuela Cubana de Ballet

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Que se sepa hasta ahora el dictador Fidel Castro jamás interpretó ballet clásico. No se le vio nunca encarnando al príncipe Sigfrido en “El Lago de los Cisnes”, ni al misterioso Drosselmeyer, en “Cascanueces”. Ni por casualidad debe haber danzado en puntas ni ejecutado un grand jeté.

Pero la devoción oficial cubana por el “máximo líder” es tanta que no hace falta ser un artífice de este bello arte para que le dediquen un Festival Internacional de Academias para la Enseñanza del Ballet.

La edición número XXXI de este evento comenzó este viernes 27 de marzo en La Habana y se extenderá hasta el próximo 4 de abril, según informó el Ballet Nacional de Cuba (BNC). La cita —aclara la entidad— "está dedicada de manera especial al centenario del Comandante en Jefe Fidel Castro”.

Captura de FB/Ballet Nacional de Cuba - BNC oficial

En plena crisis generalizada, con extensos apagones, transporte casi inexistente y severas limitaciones de agua y alimentación, el evento promete incluir “presentaciones en diversos escenarios de la capital cubana con la participación de delegaciones internacionales y compañías invitadas”.

Asimismo, amplía la nota, se ofertarían clases magistrales, talleres especializados en técnica clásica, cursos de folclor, danzas de salón y danzas históricas, conferencias y debates a cargo de grandes maestros y jóvenes talentos, preparación en danza moderna y acondicionamiento físico.

La sede principal del encuentro será la Escuela Nacional de Ballet Fernando Alonso, y está auspiciado por el Centro Nacional de Escuelas de Arte y el Ministerio de Cultura, detalla la información.

Con un reconocido prestigio a nivel internacional, la Escuela Cubana de Ballet, fundada por Fernando, Alberto y Alicia Alonso, se ha presentado en escenarios de decenas de países y sus bailarines han cosechado importantes lauros.

A juicio de expertos, el BNC, actualmente dirigido por la maestra Viengsay Valdés, es una compañía de alto nivel, comparable en sus mejores tiempos con el Royal Ballet de Londres, la Ópera de París, o el American Ballet Theatre.

Sin embargo, como todas las instituciones cubanas, ha sufrido en los últimos lustros el deterioro progresivo de su funcionamiento y el éxodo de algunas de las principales figuras que lo integraron.

Una tendencia que, ni con 100 fouettés del Comandante en Jefe parece que pueda revertirse ahora mismo.