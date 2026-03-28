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Que se sepa hasta ahora el dictador Fidel Castro jamás interpretó ballet clásico. No se le vio nunca encarnando al príncipe Sigfrido en “El Lago de los Cisnes”, ni al misterioso Drosselmeyer, en “Cascanueces”. Ni por casualidad debe haber danzado en puntas ni ejecutado un grand jeté.
Pero la devoción oficial cubana por el “máximo líder” es tanta que no hace falta ser un artífice de este bello arte para que le dediquen un Festival Internacional de Academias para la Enseñanza del Ballet.
La edición número XXXI de este evento comenzó este viernes 27 de marzo en La Habana y se extenderá hasta el próximo 4 de abril, según informó el Ballet Nacional de Cuba (BNC). La cita —aclara la entidad— "está dedicada de manera especial al centenario del Comandante en Jefe Fidel Castro”.
En plena crisis generalizada, con extensos apagones, transporte casi inexistente y severas limitaciones de agua y alimentación, el evento promete incluir “presentaciones en diversos escenarios de la capital cubana con la participación de delegaciones internacionales y compañías invitadas”.
Asimismo, amplía la nota, se ofertarían clases magistrales, talleres especializados en técnica clásica, cursos de folclor, danzas de salón y danzas históricas, conferencias y debates a cargo de grandes maestros y jóvenes talentos, preparación en danza moderna y acondicionamiento físico.
La sede principal del encuentro será la Escuela Nacional de Ballet Fernando Alonso, y está auspiciado por el Centro Nacional de Escuelas de Arte y el Ministerio de Cultura, detalla la información.
Con un reconocido prestigio a nivel internacional, la Escuela Cubana de Ballet, fundada por Fernando, Alberto y Alicia Alonso, se ha presentado en escenarios de decenas de países y sus bailarines han cosechado importantes lauros.
A juicio de expertos, el BNC, actualmente dirigido por la maestra Viengsay Valdés, es una compañía de alto nivel, comparable en sus mejores tiempos con el Royal Ballet de Londres, la Ópera de París, o el American Ballet Theatre.
Sin embargo, como todas las instituciones cubanas, ha sufrido en los últimos lustros el deterioro progresivo de su funcionamiento y el éxodo de algunas de las principales figuras que lo integraron.
Una tendencia que, ni con 100 fouettés del Comandante en Jefe parece que pueda revertirse ahora mismo.
Preguntas frecuentes sobre el Festival Internacional de Academias de Ballet en La Habana
CiberCuba te lo explica:
¿Por qué el Festival Internacional de Academias de Ballet está dedicado a Fidel Castro?
El festival está dedicado al centenario de Fidel Castro, pese a que su relación directa con la práctica del ballet es inexistente. Esto refleja la continua exaltación de su figura por parte del régimen cubano.
¿Cómo afecta la crisis económica de Cuba al Festival de Ballet?
A pesar de la profunda crisis económica que enfrenta Cuba, con apagones, problemas de transporte y escasez de recursos básicos, el festival se lleva a cabo con la promesa de presentaciones internacionales, lo que contrasta con las dificultades cotidianas de la población.
¿Cuál es el impacto internacional del Ballet Nacional de Cuba?
El Ballet Nacional de Cuba ha tenido un reconocido prestigio internacional, comparable en sus mejores tiempos a compañías como el Royal Ballet de Londres o la Ópera de París. Sin embargo, ha sufrido un deterioro progresivo y éxodo de sus principales figuras en los últimos años.
¿Qué actividades se desarrollarán durante el Festival de Ballet en La Habana?
El festival incluye clases magistrales, talleres especializados en técnica clásica, cursos de folclor y danzas históricas, así como conferencias y debates. También habrá preparación en danza moderna y acondicionamiento físico, a cargo de grandes maestros y jóvenes talentos.
¿Cómo se compara el Ballet Nacional de Cuba con otras compañías internacionales actualmente?
Aunque el Ballet Nacional de Cuba ha sido una compañía de alto nivel comparable a las mejores del mundo, actualmente enfrenta desafíos como el deterioro de su funcionamiento y la salida de algunas de sus principales figuras, lo que afecta su prestigio internacional.
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Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.