La divertida cita entre Thalia y Lili Estefan: "No hay encuentro nuestro sin alguna locura"

La cantante mexicana Thalia y la modelo y presentadora cubana Lili Estefan son muy buenas amigas y las redes sociales se han convertido en la mejor evidencia de ello.

En esta ocasión ha sido la estrella del programa televisivo El Gordo y La Flaca quien ha dado muestras de esta bonita relación, tras compartir un simpático vídeo en su cuenta de Instagram donde aparece junto a "La Diosa Azteca".

Como bien cuenta la presentadora en el material, "No hay encuentro nuestro sin alguna locura", y así ha vuelto a ocurrir en su nueva cita con la intérprete de Lento.

Thalia llegó al lugar y, para su sorpresa, Lili estaba vestida de Papá Noel con la misma barba y panza del mítico personaje navideño.

"No hay encuentro nuestro sin alguna locura!!!!! Feliz Navidad amiga mía. HO HO HO así la esperé hoy para celebrar que pronto llega un Año Nuevo lleno de nuevas esperanzas!!! Love uuu so much my friend", han sido las palabras que han acompañado el post de Lili.