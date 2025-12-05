El influencer cubano Gino Montalvo Martínez, más conocido como Oyacito “Rey de reyes”, está feliz con los resultados de su cirugía estética en Miami y no ha dudado en mostrar cómo se encuentra, además de contar algunos detalles del procedimiento. Con una mezcla de orgullo y sentido del humor, el creador de contenido compartió cómo vive los primeros días de recuperación y cómo se siente tras su transformación.

Vestido con una faja postoperatoria, Oyacito aseguró que el proceso ha sido todo un éxito. “Siento que volví a nacer”, dijo con entusiasmo en un video publicado en su cuenta de Instagram, donde ya acumula miles de visualizaciones. Según explicó, se sometió a una combinación de tratamientos que incluyeron liposucción, transferencia de grasa (BBL) y una remodelación costal para definir su cintura.

“Me metieron las costillas para dentro, a lo Thalía”, confesó entre risas mientras mostraba su figura aún en recuperación. Oyacito detalló que en esta intervención se modificaron las tres últimas costillas, la 10, la 11 y la 12, con el objetivo de lograr una silueta más estilizada. “Estoy hinchado, es normal, pero me siento divino”, comentó, dejando claro que el postoperatorio no ha disminuido su entusiasmo.

El influencer también compartió algunos momentos divertidos del proceso y cómo fue su despertar tras la cirugía. “Yo entré formando lo mío y abrí los ojos preguntando por mi sopa de res”, contó, provocando risas entre sus seguidores. Además, insistió en que todo el cambio se debe a su energía y determinación: “Todo es la fuerza y las ganas que tú le pongas”.

Conocido por su naturalidad y su sentido del espectáculo, Oyacito aprovechó el video para agradecer a la clínica donde fue intervenido por la atención recibida y para enviar un mensaje positivo a su comunidad. “Logré lo que quería, algo sencillo”, afirmó, convencido de que este cambio marca el inicio de una nueva etapa.

El video, acompañado del mensaje “ESPECTACULAR #cirugía #operación #bbl #lipo #remodelacióncostal”, desató una oleada de comentarios de apoyo y admiración. “Mi culito bello”, “Recupérate pronto, te ves espectacular” y “Qué guerra tú vas a dar ahora con ese cuerpón” fueron algunas de las reacciones que inundaron la publicación del siempre carismático Oyacito.