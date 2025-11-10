Después de once años viviendo en Estados Unidos, una manicurista cubana decidió dejar atrás su casa, su negocio y todo lo que había construido para empezar una nueva vida en España. La joven, identificada en TikTok como @digitalnailsclub, compartió su historia en un video que rápidamente se volvió viral y desató un intenso debate sobre la migración, el miedo y la búsqueda de estabilidad.

“Me fui de Estados Unidos después de 11 años. Renuncié a todo, dejé todo atrás y me fui a vivir a España”, contó en su publicación, grabada mientras se ven las imágenes del proceso de su mudanza. En el video explicó que tomó la decisión tras recibir “la peor noticia de su vida” el pasado 25 de agosto, sin ofrecer detalles, aunque dejó claro que la situación migratoria fue el motivo principal. En otro clip, publicado en su cuenta alterna @ThaliLifeStyle, agregó: “Me tocó ir a mi cita de inmigración después de 11 años viviendo en este país y me toca dejar todo y empezar de cero. Estaba en el mejor momento de mi vida: había comprado mi casa y había empezado mi negocio”.

La cubana aseguró que su hija de siete años fue la razón más importante para tomar la decisión, junto con el apoyo incondicional de su esposo, quien —según dijo— la acompañó en todo el proceso “sin tener la necesidad de hacerlo”. “Las cosas de inmigración no están muy bien en Estados Unidos, eso no es un secreto para nadie, así que antes de que me pasara cualquier cosa, porque ante todo soy madre, decidí dejar todo atrás y buscar un futuro diferente”, explicó.

Thalía relató que viajó durante cinco días en automóvil desde Estados Unidos hasta México y, desde allí, voló a España, donde reside actualmente en Gran Canaria. Lo más sorprendente, confesó, es que había comprado su casa apenas seis meses antes de marcharse. “Tenía todo listo: casa nueva, negocio nuevo, todo fluía de maravilla”, recordó. Sin embargo, la incertidumbre migratoria la empujó a tomar una decisión radical. “Empezar de cero nunca ha sido fácil, pero tu paz mental no tiene precio”, aseguró.

Ya instalada en España, la cubana dice sentirse feliz, agradecida y confiada en que eligió el mejor camino para su familia. “Hoy empiezo aquí desde cero, pero no tengo miedo”, escribió en una de sus publicaciones, donde comparte mensajes de superación y agradecimiento a quienes la apoyan en esta nueva etapa.

Su historia ha generado miles de reacciones. Algunos usuarios la cuestionaron por haber vivido más de una década en Estados Unidos sin obtener residencia, mientras otros la felicitaron por priorizar su bienestar y el de su hija. En medio de las críticas y el apoyo, Thalía asegura que ha podido mantener sus ingresos gracias a su trabajo en redes sociales.