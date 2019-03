Publicado el Viernes, 22 Marzo, 2019 - 16:51 (GMT-5)

Luly Hernández, una madre cubana de 52 años, residente desde hace ocho en Estados Unidos, ha registrado una petición de firmas en la web We The People (Nosotros el Pueblo) con la intención de reunir 100.000 apoyos en 30 días para que se reanude el programa Parole de Reunificación Familiar.

En caso de conseguir las firmas necesarias en el plazo establecido, el Gobierno de Estados Unidos está obligado a emitir una respuesta oficial.

We The People es una plataforma que permite al pueblo norteamericano dirigirle a su administración una solicitud para que instaure, modifique o derogue una norma jurídica. Es una manera de materializar el derecho de petición al Gobierno, que está refrendado por la Primera Enmienda de la Constitución.

No ad for you

Luly Hernández busca apoyos en su petición para que el Gobierno de Estados Unidos ponga personal a tramitar las visas Parole en la embajada de La Habana, Guyana o México.

De esta forma, miles de familias que sufren la separación podrán reunirse con los suyos de forma organizada y segura.

Según explica esta madre cubana que lleva cuatro años a la espera de que su hija, que vive en Cuba, pueda reunirse con ella en Jacksonville (Florida), el cierre del Parole ha traído como consecuencia que muchas familias que estaban a la espera eligieran el camino de la ilegalidad y hayan intentado llegar a México para pedir asilo en la frontera con Estados Unidos. "Otros han optado por irse por mar a pesar de poner su vida en grave riesgo".

Por eso Luly Hernández pide a los cubanos que se solidaricen con su solicitud y firmen la propuesta para que las familias separadas puedan reunirse cuanto antes.

"Somos madres, padres, esposos, esposas, hermanos y hermanas que extrañamos a nuestros familiares. Nos preocupamos por ellos constantemente. Nos hemos perdido los cumpleaños, Navidad y Año Nuevo con ellos. Muchos tienen sus vidas paralizadas; no se casan ni tienen hijos porque no quieren crear una vida en Cuba para luego separarse de sus familiares. Este programa fue nuestra mejor opción para reunificar nuestras familias", asegura la petición.

Si quieres firmarla, pincha aquí.

A continuación, el texto original de la iniciativa:

Honorable Cingressemen and Senators:

I write this letter to you with hopes of getting the help that I and thousands of Cuban families need. On September 29, 2017, the US Embassy in Havana was closed due to sonic attacks. The process of immigrant visas has been transferred to the US Embassy in Georgetown, Guyana but the Cuban Family Reunification Program has not been relocated to any US Embassy.

The Cuban Family Reunification Program was created in 2007. “The program allows certain eligible U.S. citizens and lawful permanent residents to apply for parole for their family members in Cuba. If granted parole, these family members may come to the United States without waiting for their immigrant visas to become available. Once in the United States, CFRP Program beneficiaries may apply for work authorization while they wait to apply for lawful permanent resident status.” Many of us applied for the CFPR during 2016 and paid $360.00 for each beneficiary. We provided all the documents and our cases were approved but we never received an interview.

I ask that you please staff the US Embassy in Guyana or the US Embassy in Mexico D.F. with the necessary personnel to attend the CFPR program. This program allowed our families to immigrate in a safe and organized manner. Since the closure of the program many families have decided to leave for Mexico to ask for asylum in the Mexico-US border because they are being persecuted and cannot longer wait for the program to be reimplemented. Other have chosen to leave by sea despite placing their lives at severe risk.

I beg that you help us reunite our families as soon as possible. We are mothers, fathers, husbands, wives, brothers and sisters who are missing our relatives. We worry about them constantly and we miss them. We have missed birthdays, Christmas and New Years with our relatives. A lot of them have placed their lives on hold; they do not get married or have children because they do not want to create a life in Cuba to later separate from their relatives. This program was our best option to assist our close relatives and reunite.

Please help our families. Thank you for all your time and attention and for your service.

Sincerely,

L.H.

¿Tienes algo que reportar? Envíalo a CiberCuba:

editores@cibercuba.com

+34-962-353-194