Jacob Forever dedica unas palabras "a los que critican sin saber cuánto ha pasado para llegar aquí"

Yosdany Jacob Carmenates, mejor conocido por todos como Jacob Forever, ha compartido una publicación en sus redes sociales en la que ha sacado su faceta más reflexiva y filosófica.

Junto a una fotografía en la que aparece sentado sobre unas rocas y con la mirada enfocada hacia un lado, el cantante urbano cubano ha querido primeramente dar las gracias a todos los seguidores que le apoyan en todo momento en su carrera artística así como a los que siempre tienen palabras bonitas y positivas para él:

"Buenos días, siempre agradecer a todos mis seguidores por el apoyo a mi música, mis redes sociales, gracias por sus lindos mensajes, y por qué no? gracias también a los que critican sin saber cuánto uno ha pasado para llegar aquí, son muchas lágrimas de sangre, mucho sacrificio, llega el momento en que uno no tiene tiempo para nada", comenzó el artista.

Asimismo, el intérprete de Despójame ha recapacitado sobre el duro trabajo que le ha conllevado alcanzar el éxito que presume hoy en día, pero también ha dado mención a las críticas que recibe por parte de todos aquellos que menos se identifican con tanto con él como con su música:

"Esta carrera lleva mucha dedicación y mucho empeño, a los que me critican y me odian sin saber de mis sentimientos les deseo mucha salud y vida, que Dios los perdone y los ayude a cumplir sus sueños para que dejen mi vida en paz que yo no me meto con nadie, saludos a los medios de difusión, a todas las emisoras de radio, realizadores de vídeos y mi colectivo de trabajo, esperen música nueva y recuerden que digan lo que digan voy a seguir siendo Jacob, El inmortal", concluyó.

Esta no es la primera vez que Jacob Forever utiliza sus perfiles sociales para compartir sus puntos de vista sobre la vida o para lanzar algún que otro mensaje.

Hace muy poco "El Inmortal" se reveló contra sus detractores al compartir un contundente mensaje contra todos aquellos que le envidian, al poner en evidencia uno de sus mayores logros dentro del mundo de la música: su propio estudio de grabación Forever Music.

