Conoce a la nueva conquista de Jacob Forever, la bella joven de Miami con la que fue pillado en un yate

Jacob Forever vuelve a ser noticia, esta vez no por su música, sino por el corazón. El reguetonero cubano fue sorprendido en un yate en Miami junto a una atractiva joven identificada como Roxy, quien ya está dando de qué hablar entre los seguidores del artista y de su ex, La Dura.

Roxy, morena de cabello largo y rasgos muy similares a los de La Dura, ha captado la atención en redes sociales luego de que se difundieran imágenes del paseo en el yate Boat Bash, donde se le vio muy cercana al intérprete de “Hasta que se seque el malecón”.

Aunque su cuenta de Instagram es privada, fuentes cercanas a su círculo en Miami aseguran que la joven es amante de la moda, las reuniones sociales y la vida nocturna. En las pocas fotos públicas que circulan, se le ve con un estilo glamuroso y un gusto marcado por los looks elegantes y sensuales.

La coincidencia en el físico entre Roxy y La Dura no pasó desapercibida para los fans, que rápidamente comenzaron a compararlas en redes. Algunos incluso aseguran que Jacob “tiene un tipo” muy definido.

El romance surge poco después de que Jacob Forever y La Dura confirmaran su separación tras más de 12 años juntos y una hija en común, poniendo fin a una de las relaciones más mediáticas del mundo urbano cubano.

Por ahora, el cantante no ha confirmado ni negado su nuevo vínculo con Roxy, pero las imágenes en el yate hablan por sí solas. Todo indica que Jacob está disfrutando de una nueva etapa… y de una nueva compañía bajo el sol de Miami.