Conoce a la nueva conquista de Jacob Forever, la bella joven de Miami con la que fue pillado en un yate

Vídeos relacionados:
Jacob Forever vuelve a ser noticia, esta vez no por su música, sino por el corazón. El reguetonero cubano fue sorprendido en un yate en Miami junto a una atractiva joven identificada como Roxy, quien ya está dando de qué hablar entre los seguidores del artista y de su ex, La Dura.
Roxy, morena de cabello largo y rasgos muy similares a los de La Dura, ha captado la atención en redes sociales luego de que se difundieran imágenes del paseo en el yate Boat Bash, donde se le vio muy cercana al intérprete de “Hasta que se seque el malecón”.
Aunque su cuenta de Instagram es privada, fuentes cercanas a su círculo en Miami aseguran que la joven es amante de la moda, las reuniones sociales y la vida nocturna. En las pocas fotos públicas que circulan, se le ve con un estilo glamuroso y un gusto marcado por los looks elegantes y sensuales.
La coincidencia en el físico entre Roxy y La Dura no pasó desapercibida para los fans, que rápidamente comenzaron a compararlas en redes. Algunos incluso aseguran que Jacob “tiene un tipo” muy definido.
Lo más leído hoy:
El romance surge poco después de que Jacob Forever y La Dura confirmaran su separación tras más de 12 años juntos y una hija en común, poniendo fin a una de las relaciones más mediáticas del mundo urbano cubano.
Por ahora, el cantante no ha confirmado ni negado su nuevo vínculo con Roxy, pero las imágenes en el yate hablan por sí solas. Todo indica que Jacob está disfrutando de una nueva etapa… y de una nueva compañía bajo el sol de Miami.
Preguntas frecuentes sobre Jacob Forever y su nueva relación
¿Quién es la nueva pareja de Jacob Forever?
La nueva pareja de Jacob Forever es una joven llamada Roxy, quien fue vista con él en un yate en Miami. Roxy es conocida por su amor por la moda, las reuniones sociales y la vida nocturna, y ha captado la atención en redes sociales por su parecido con La Dura, la ex de Jacob.
¿Cuándo se separaron Jacob Forever y La Dura?
Jacob Forever y La Dura confirmaron su separación en septiembre de 2025 después de más de 12 años juntos. La separación se dio a conocer públicamente a través de una publicación en Instagram de La Dura, donde expresó gratitud y respeto hacia Jacob, asegurando que seguirán siendo una familia por el bien de su hija en común.
¿Cómo ha sido la relación entre Jacob Forever y La Dura tras su separación?
A pesar de su separación, Jacob Forever y La Dura han mantenido una relación cordial y respetuosa, especialmente por su hija, Saisha. Ambos han asegurado que el respeto y la unión familiar siguen intactos, y han demostrado públicamente que no hay rencores, compartiendo momentos familiares y evitando polémicas.
¿Qué opinan los fans sobre la nueva relación de Jacob Forever?
Las opiniones de los fans están divididas. Algunos celebran que Jacob Forever esté retomando su vida amorosa y disfrutando de una nueva etapa, mientras que otros lo critican por hacerlo poco tiempo después de su separación de La Dura. La comparación entre Roxy y La Dura también ha sido un tema recurrente entre los seguidores.
Archivado en:
Sigue a CiberCuba en Google Discover: click aquí
Recibe las noticias de CiberCuba en WhatsApp: click aquí
¿Tienes algo que reportar?
Escribe a CiberCuba:
editores@cibercuba.com
+1 786 3965 689
Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.