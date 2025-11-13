El cantante cubano Jacob Forever vive una etapa llena de cambios, logros y nuevas ilusiones. Tras su separación de La Dura, con quien compartió más de una década de relación y una hija, el reguetonero ha decidido empezar de cero y lo hace por todo lo alto: estrenando casa nueva en Miami.

A través de sus redes sociales, el intérprete de “Hasta que se seque el malecón” compartió un video donde mostró los primeros detalles de su nuevo hogar. En las imágenes se aprecia una vivienda moderna, espaciosa y llena de luz, decorada con un estilo contemporáneo que combina elegancia y comodidad.

“Gracias a Dios, a todos los santos, a mis guías protectores, a mi equipo de trabajo y a mis seguidores por tanto apoyo y cariño a mi música. Ya tengo casa nueva. ¡Tamoarriba!”, escribió el artista junto a las imágenes en las que aparece sonriente y visiblemente emocionado durante la firma de la compra… ¡en un yate! El gesto no pasó desapercibido, y muchos lo interpretaron como una señal de que Jacob está viviendo una buena etapa a nivel personal.

Además, los rumores sobre su nueva conquista no tardaron en colarse entre los comentarios. Hace unos días, el artista fue visto disfrutando de una tarde en Miami junto a una misteriosa joven de cabello oscuro, lo que despertó la curiosidad de sus seguidores. Todo indica que Jacob no solo estrena casa, sino también compañía para compartirla.

Las felicitaciones no se hicieron esperar. Cientos de fans y colegas del género urbano celebraron con él este logro, destacando su esfuerzo y su buena energía. “Te lo mereces”, “Los nuevos comienzos traen bendiciones” y “Dios te siga iluminando” fueron algunos de los mensajes más repetidos.

Con su lema de siempre, “Tamoarriba”, Jacob Forever demuestra que sigue adelante con fe, trabajo y optimismo. Su nueva casa no es solo un símbolo de éxito, sino también el escenario de un nuevo capítulo en su vida: más maduro, más feliz y, por supuesto, lleno de música y amor.