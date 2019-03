Fallece en Miami el reconocido actor cubano Miguel Gutiérrez

Publicado el Miércoles, 27 Marzo, 2019 - 15:42 (GMT-5)

Falleció en Miami el popular actor y director cubano Miguel Gutiérrez, según han confirmado varias amistades suyas en las redes sociales.

"Con gran tristeza hemos conocido hoy del fallecimiento del actor cubano Miguel Gutiérrez, otro gran amigo que se nos va y del cual desde hace años no sabíamos, a pesar de que vivía en esta misma faja de tierra de Miami Beach", escribió el periodista Miguel Ángel Sánchez Martínez en su perfil de Facebook.

Gutiérrez, recordado en Cuba por su prolífica carrera en cine, televisión y teatro, vivía en Miami desde el año 1991.

Sus personajes en películas cmo Adorables mentiras, El Siglo de las Luces, Clandestinos y La Bella del Alhambra, entre otras, son recordados con mucho cariño entre el público cubano.

Integró el Conjunto Dramático Nacional y el Grupo Rita Montaner como parte de su carrera en el tetro. En la televisión cubana trabajó también en Por quien doblan las campanas, Enrique Lagardere, El Tábano y La Acera del Louvre.

Luego de llegar a Estados Unidos Gutiérrez participó en varios comerciales y telenovelas de la cadena Telemundo, así como en la película Azúcar Amarga.

Entrevistado hace unos años dijo: “No me siento retirado, pero no veo oportunidades de hacer algo artístico. No me causa gran trauma porque tengo una obra hecha y me siento orgulloso de ella. Si apareciera algo que valga la pena, lo haría”.

