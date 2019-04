La película de Rihanna y Childish Gambino filmada en Cuba ya tiene fecha de estreno

Publicado el Jueves, 11 Abril, 2019 - 08:27 (GMT-5)

¡Apunta en el calendario! La producción cinematográfica Guava Island protagonizada por Donald Glover y Rihanna rodada en Cuba ya tiene fecha de estreno. Y lo mejor: no hay que esperar mucho para poder disfrutarla.

Será este mismo fin de semana, concretamente el 13 de abril cuando el film se lancé a nivel mundial en la plataforma de Amazon, coincidiendo con el final de la presentación de Donald Glover -más conocido en el mundo artístico como Childish Gambino- en el festival Coachella que se celebra en California.

Para hacerla más accesible la película estará disponible de forma gratuita en la plataforma durante 18 horas, desde las 12:01 am PT hasta las 6 pm para aquellos que no dispongan de los servicios de Amazon. Así que no hay excusa para no ver esta producción que fue rodada el pasado mes de agosto en la Isla.

En la realización del film también intervino un equipo de productores cubanos y participan otros actores como el nigeriano Nonso Anozie y la británica Letita Wright.

La dirección estuvo a cargo del japonés-estadounidense Hiro Murai, quien dijo: "La Isla Guava es el resultado final de cuatro semanas increíbles en Cuba con algunos de los talentos creativos más inspiradores que he conocido".

Este mismo jueves, la plataforma de Amazon Prime Video posteaba un primer adelanto de la película desvelando la fecha del estreno mundial con la que ha conseguido generar más expectación entre los cinéfilos. ¿Tienes ganas de verla?

Durante su visita en la Isla para rodar la película, Riri se mostró encantada en algunos lugares más emblemáticos de la capital, como la plaza de La Catedral, donde protagonizó un vídeo en el que aparece de lo más sonriente y feliz con un vestido largo y un sombrero en la mano.

