“El Período Especial le pasa por arriba al pueblo. Los jefes salen ilesos de estas profundas crisis"

El miedo se extiende en la población cubana. Le teme a la vuelta de una época de escasez tan penosa como la que atravesó en los años noventa. A nadie le agrada prepararse “para la peor variante”, como ha anunciado el exmandatario Raúl Castro. Nadie puede creerse otra vez aquello de que “resistir” los hará “salir victoriosos”.

A tenor con lo que afirma el ingeniero mecánico Pedro Juan, de 52 años, “¿a quién se le ocurre que podemos pasar toda la vida resistiendo, mientras el hambre nos come por una pata? ¿Qué más quieren que aguantemos? ¿Lo que hay que hacer es volver a estar medio día sin corriente eléctrica, andar en bicicleta o 'alimentarse' con gato y soya? Nuestra economía siempre ha sido tan frágil como el cristal, pero hoy está durísima la cosa.

“A mí me parece que hace rato estamos en un segundo Período Especial, o peor, que nunca salimos del primero. Muy sigilosamente se habla de no regresar a la fase más aguda de la crisis que vivimos en la última década del siglo pasado, pero eso no significa que la hayamos superado. Si nuestro desarrollo sigue siendo casi nulo, ¿qué mejoría esperamos? Pasamos de ser un apéndice de la Unión Soviética a depender de Venezuela”, resalta con preocupación en el rostro.

El gobierno de la isla no solo sigue fracasando en el intento por atraer divisas extranjeras, sino que no es capaz de saldar las deudas adquiridas y conseguir los créditos suficientes para mantener a flote una economía atacada financieramente por Estados Unidos.

A pesar de que el gobernante cubano Miguel Díaz-Canel ha prometido “corregir todo lo que entorpezca y retrase el camino a la prosperidad posible en el menor tiempo y con la mayor calidad”, más de un cubano considera que “se ha perdido demasiado tiempo” con “muelas para acá y para allá”.

Díaz-Canel ha asegurado que hay “dos prioridades absolutas: la preparación para la defensa y la batalla económica” para no regresar al Período Especial, pero, según plantea el contador Junior, “no hay forma de que en la situación actual la defensa se encuentre al nivel de una economía que no está ni remotamente diversificara como debiera.

“Lo único absoluto debe ser el encontrar qué comer o, si se encuentra, no tener que fajarse para obtenerlo o tener que comprarlo de manera regulada. La producción de alimentos y la construcción de viviendas son solo dos de las cosas súper importantes que tenemos que priorizar antes de desangrar a la economía comprando armamento.

“Otra verdadera prioridad debe ser acabar con el bloqueo interno, el pensamiento económico obsoleto y los mecanismos estatales que impiden cualquier avance. Mi mamá viene a verme desde Miami cada dos meses y la pobre lo hace cargada de comida. Lo mismo trae café, que sazones en polvo, que bolsas de leche. Además, cuando llega, quiere ir corriendo a 3ra y 70 u otro de los grandes mercados del país porque lo único que oye y ve fuera de aquí es que no hay nada que comprar ni teniendo dinero para hacerlo.

“Todos los que están restringiendo las importaciones y poniendo trabas a las iniciativas innovadoras y a la liberación de las fuerzas productivas lo hacen montados en un carro estatal y con un cargo que les resuelve todos sus problemas. El nuestro, más que inoperante, ha demostrado ser un arcaico modelo que necesita cambios estructurales radicales”, agrega el joven.

De acuerdo con lo que ilustra un forista de Cubadebate, “hay que sacudir la mata y quitar de los puestos clave a todo aquel que está haciendo daño al desarrollo de nuestra economía y prosperidad. Se sienten por encima de nosotros y con eso se quedan contentos, no les importa que el país se caiga en pedazos y que la mayoría pasemos necesidad”.

Al respecto, añade otro comentario en el mismo sitio web: “¿Cómo es posible que volvamos al Período Especial?”. En los noventa “perdimos el 85 % de nuestro comercio exterior y vimos cómo desparecía el campo socialista”. “Pero ese no es el caso ahora. O somos malos administradores, o el dinero se va para donde no tiene que irse o es el modelo socialista lo que no funciona”.

En palabras de otro usuario el propio Einstein dijo que “no hay peor signo de locura que esperar resultados diferentes haciendo las mismas cosas”. Hay que cambiar los viejos métodos y enfoques, hay que inventar, ser creativos y arriesgados, hay que darle más espacio a la pequeña y mediana empresa (…) favorecerla y no ahogarla y sobre todo hay que arrastrar a la gente, no con consignas y conciencia solamente, sino con motivación y deseos de participar, porque hay mucha gente buena en nuestro pueblo, con deseos de hacer cosas, pero todo es trabas y dificultades dentro de nosotros mismos”.

“Lo que nos hace falta es acabar de salir de los acomodados, formalistas, burócratas, faltos de iniciativa”, de los que están esperando siempre “órdenes de arriba, retrógrados, ineficientes, autobloqueados y corruptos, por supuesto. No podemos volver al Período Especial, porque si volvemos, las causas esta vez, no estarán fuera de Cuba”, concluye.

Para Marisol, una arrendataria privada, de 46 años, “el Período Especial le pasa por arriba solo a una parte del pueblo. Los jefes, que se la pasan diciendo 'estamos trabajando en eso', 'tenemos muchas potencialidades que debemos explotar' o 'pronto se verán los resultados', salen ilesos de estas profundas crisis. Algunos hasta se enriquecen más en los peores momentos. ¿Hasta cuándo habrá que soportar lo mismo?”

