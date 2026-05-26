Programa Mundial de Alimentos entrega 106 toneladas de carne en conserva a Villa Clara

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El Programa Mundial de Alimentos (PMA) entregó 106 toneladas de carne en conserva al Sistema de Atención a la Familia (SAF) en la provincia de Villa Clara, con la intención de «complementar la dieta» de más de 8,500 personas vulnerables, según informó la agencia este lunes.

Esta donación se suma a una canasta básica que el organismo mundial ya distribuía en la provincia, compuesta por arroz, aceite y chícharos, y abastecerá 130 comedores distribuidos en la región central del país, dijo la oficial nacional de Nutrición del PMA en Cuba, Zoe Díaz, a la Agencia Cubana de Noticias.

Díaz afirmó que, con la entrega de proteína de origen animal, el PMA está respaldando «la significativa mejora del aporte nutricional de la dieta» que reciben las personas vulnerables asistidas por el SAF en ese territorio.

La iniciativa está financiada por el Gobierno de la Comunidad de Canarias e implementada conjuntamente por el Ministerio de Comercio Interior y el Gobierno provincial de Villa Clara con el apoyo técnico del PMA, precisó la nota.

No es la primera vez que el gobierno de Canarias contribuye a este programa: en abril de 2026, anunció la donación de 75 toneladas de pollo enlatado al SAF de Villa Clara, y con anterioridad ya había enviado 48 toneladas de pollo congelado y 5,5 toneladas de pollo enlatado a ese mismo programa.

Jansel Raúl Utrera Rivas, administrador del SAF El Plaza, valoró positivamente el aporte: «Esta donación representa un alivio significativo para las familias que atendemos», mientras que Ariel Aguilar Cuba, anciano beneficiario del programa, también agradeció la ayuda: «Recibir esta proteína adicional mejora nuestra alimentación diaria».

La carne es un alimento cada vez más escaso e inaccesible para la mayoría de los cubanos.

La donación llega en un momento de grave deterioro alimentario en Cuba, donde el hambre se ha convertido en una realidad cotidiana. Según datos del observatorio Food Monitor Program (FMP), el 96.91% de la población cubana carece de acceso adecuado a alimentos debido a la inflación y la caída del poder adquisitivo.

La encuesta «En Cuba hay hambre 2025», publicada a inicios de este mes por el observatorio y Cuido60, reveló que una de cada tres familias encuestadas reportó haber pasado hambre durante el último año y el 33.9% aseguró que al menos un miembro del hogar se fue a dormir sin comer, un aumento de 9.3 puntos porcentuales respecto a 2024.

El estudio, basado en 2,513 respuestas válidas recolectadas entre mayo y julio de 2025 en las 15 provincias cubanas y el municipio especial, muestra un deterioro sostenido respecto al año precedente.

Según el Programa Mundial de Alimentos, entre 2018 y 2023 la producción cubana de carne de cerdo cayó 95%, la de arroz 87%, la de frijoles 70% y la de leche 58%.

Cuba importa alrededor del 70% de los alimentos que consume, con un gasto estimado de 2,000 millones de dólares anuales.

El SAF, creado en la década de 1990 para atender a adultos mayores, personas con discapacidad y embarazadas de alto riesgo, ha visto crecer su demanda de forma sostenida: pasó de atender a unas 59,000 personas en 2023 a aproximadamente 67,000 a mediados de 2025.

En marzo de 2026, el propio gobierno cubano reconoció públicamente que no cuenta con presupuesto suficiente para atender a todos los solicitantes del programa, lo que evidencia la magnitud de la crisis social que enfrenta la isla tras décadas de fallida gestión gubernamental.

Villa Clara ha sido una de las provincias más golpeadas por la escasez: sus mercados agropecuarios han registrado precios caóticos y oferta reducida de carne, arroz, viandas y huevos, situación que convierte las donaciones internacionales en un sostén vital para los grupos más vulnerables.

El PMA amplió significativamente su operación en Cuba tras el huracán Melissa en noviembre de 2025, cuando anunció asistencia para más de 900,000 personas en el oriente del país, con más de 2,900 toneladas de alimentos en una primera etapa.