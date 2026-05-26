Cuba suspende campeonatos nacionales juveniles de béisbol por crisis energética

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La Comisión Nacional de Béisbol de Cuba suspendió los campeonatos nacionales de las categorías Sub-12, Sub-15 y Sub-18 debido a la crisis energética que paraliza la isla, en un anuncio publicado el pasado sábado.

El organismo atribuyó la decisión a «la situación asociada al recrudecimiento del bloqueo y el cerco energético impuestos por Estados Unidos», una narrativa oficial que el régimen repite sistemáticamente para justificar el colapso de servicios básicos provocado por 67 años de gestión dictatorial.

En lugar de los torneos nacionales, la Comisión implementará un sistema alternativo de pruebas físicas y técnicas a cargo de especialistas nacionales y provinciales, con el objetivo de evaluar a los principales talentos de esas categorías formativas.

Según el comunicado oficial, el sistema «implica a especialistas de esa estructura y de las comisiones provinciales, que organizarán pruebas físicas y técnicas diseñadas para evaluar el estado actual de esas figuras, y sus opciones de ser convocadas a las preselecciones».

El programa de sesiones alternativas arrancó el pasado sábado en Las Tunas, concebido para examinar los elementos de mayor importancia y coordinado con los territorios provinciales.

La suspensión no implica el retiro de Cuba de los eventos internacionales previstos para este año.

Los equipos juveniles cubanos tienen como objetivo participar en el Campeonato Panamericano Sub-12 del 22 al 29 de agosto en Mazatlán, México; en el Campeonato Mundial Sub-15 del 25 de septiembre al cuatro de octubre en Mérida, México; y en el Campeonato Panamericano Sub-18 del siete al 14 de octubre en Santo Domingo, República Dominicana, este último clasificatorio al Mundial WBSC 2027.

La crisis energética que motivó la cancelación de los torneos juveniles alcanzó niveles históricos este mes.

El 13 de mayo se registró un déficit eléctrico récord de 2,153 MW en horario pico, y tres días después la afectación máxima llegó a 2,041 MW, equivalente al 51% del país sin electricidad de forma simultánea.

En amplias zonas de la isla, los apagones han superado las 20 horas diarias durante este mes, y el ministro de Energía reconoció en televisión estatal que el país agotó sus reservas de fueloil y diésel.

El impacto de la crisis sobre el deporte cubano no es nuevo ni aislado.

En julio de 2025, el Instituto Nacional de Deportes (INDER) admitió ante la Asamblea Nacional que más del 50% del calendario deportivo había sido cancelado por la crisis energética y la escasez de alimentos.

En agosto de 2025, el equipo de béisbol de Santiago de Cuba suspendió entrenamientos por falta de alimentos y meriendas para los jugadores, y en noviembre de ese año un apagón obligó a suspender un juego de la Serie Nacional porque los peloteros no pudieron descansar en su hotel.

La semana pasada también se suspendió un partido de la IV Liga Élite por problemas similares, en contraste con la continuidad de ese torneo de élite mientras los campeonatos formativos quedan cancelados.

El béisbol juvenil cubano arrastra además un historial de retrocesos: en 2021, Cuba declinó participar en torneos panamericanos y mundiales de las categorías Sub-12 y Sub-18, y ese mismo año la mitad del equipo Sub-23 desertó durante la Copa del Mundo en México, en el mayor éxodo de peloteros cubanos registrado hasta entonces en un evento internacional.