Brasil dona medicamentos a Cuba para tratar a mil pacientes con tuberculosis

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Brasil entregó a Cuba un donativo de medicamentos antituberculosos en el Hospital Neumológico Benéfico Jurídico de La Habana, en el marco de la cooperación bilateral en salud entre ambos países, según informó la Organización Panamericana de la Salud.

Los medicamentos donados permitirán el tratamiento completo de aproximadamente 1,000 pacientes con tuberculosis y serán distribuidos en varios centros de salud del país.

Según el Gobierno de La Habana, la donación incluye más de 900,000 tabletas contra la tuberculosis y 320,000 dosis de vacunas, entre ellas la antineumocócica.

La OPS/OMS actuó como mecanismo facilitador de la transferencia a través de su plataforma de donaciones.

El acto contó con la presencia de la Dra. Carilda Peña García, viceministra de Salud Pública para el área de Higiene y Epidemiología, junto a otras autoridades sanitarias cubanas y el embajador de Brasil en Cuba, Christian Vargas.

Durante el acto, la viceministra agradeció el donativo y destacó «la amplia experiencia de colaboración entre Cuba y Brasil en diversos ámbitos, incluyendo la salud pública, la biotecnología, el fortalecimiento de las agencias regulatorias y la formación académica», y subrayó el papel de la Fundación Oswaldo Cruz (Fiocruz) en esos vínculos.

El Dr. Mario Cruz Peñate, representante de la OPS/OMS en Cuba, resaltó la importancia de la contribución para el Programa Nacional de Tuberculosis y «su objetivo de avanzar hacia la eliminación de la enfermedad en el país».

La donación llega en un momento de grave crisis sanitaria en la Isla, donde la tuberculosis ha experimentado un repunte sostenido tras décadas de relativo control.

La incidencia estimada de la enfermedad pasó de 5,4 casos por cada 100,000 habitantes en 2021 a 11,4 por cada 100,000 en 2024, mientras que las muertes estimadas subieron de 61 a 98 en el mismo período.

En julio de 2025, el propio Ministerio de Salud Pública alertó sobre un repunte de tuberculosis en nueve provincias, con mayor afectación en La Habana, Mayabeque, Camagüey, Granma y Santiago de Cuba.

Meses después, en octubre de 2025, reportes independientes señalaron la «ausencia total» de medicamentos del esquema antituberculoso en farmacias y almacenes de Santiago de Cuba.

Ese desabastecimiento se inscribe en una crisis farmacéutica más amplia. En julio de 2025, el ministro de Salud Pública admitió que Cuba solo contaba con el 30% del cuadro básico de medicamentos disponible.

En las prisiones cubanas, la situación ha sido aún más grave. Un recluso murió de tuberculosis en enero de 2025 tras 20 días sin atención adecuada, en condiciones de carencia de medicamentos y deficiencias higiénicas documentadas.

Esta no es la primera ayuda que Brasil envía a Cuba en lo que va de 2026. En marzo, el gobierno de Lula da Silva remitió 20,800 toneladas de alimentos a la Isla como ayuda humanitaria, incluyendo arroz, frijoles negros y leche en polvo.

Las autoridades cubanas ratificaron en el acto el compromiso de garantizar «la adecuada distribución y uso de los medicamentos donados», aunque la capacidad real del régimen para gestionar y distribuir insumos médicos ha sido cuestionada de forma reiterada ante el colapso del sistema de salud pública y la poca transparencia del régimen.