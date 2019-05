“Tienes que estar un poco loco para poner la información de tu sitio web en un servidor de Etecsa”

Publicado el Jueves, 2 Mayo, 2019 - 05:56 (GMT-5)

La comercialización del servicio de hospedaje de sitios webs para personas naturales que estrenó la Empresa de Telecomunicaciones de Cuba (Etecsa) este lunes ha despertado las críticas de no pocas personas de la isla que consideran que el mismo evidencia que “estamos en pañales con respecto a la conectividad mundial”.

Lejos de garantizarles a los usuarios “la presencia en Internet con acceso más directo y económico desde Cuba”, según ha anunciado el monopolio estatal, el espacio pensado para sitios web y bases de datos “da risa”.

A tenor con lo que plantea el informático Damián, que se dedica a reparar celulares en un portal de Centro Habana, “llegamos al hospedaje web muchos años después de que el planeta lo hiciera, con una oferta que no cumple las necesidades básicas para casi ningún sitio.

“Los precios siguen por las nubes y la conexión, malísima. En nombre de la seguridad informática están cobrando súper caro un servicio que no está a la altura del que hoy existe en Internet y que cuenta con pocas prestaciones, espacio en disco y tamaño de base de datos.

“Creo que se trata de una opción que hay que revisar. Sale más rentable un hosting internacional, que ofrece más almacenaje, ancho de banda y le quita a uno de encima la vigilancia del Centro de Datos de Etecsa, que es quien provee a los clientes de un sistema de almacenamiento compartido de información, imágenes u otros accesibles vía web. Tienes que estar un poco loco para poner la información de tu sitio en un servidor de Etecsa”, destaca el trabajador privado.

De acuerdo con lo que refiere Enrique, al instante de enterarse de la noticia fue a una oficina comercial a averiguar por el servicio y la ejecutiva de ventas lo miró preguntándole que qué cosa era eso. “Ahora es que los cubanos estamos llegando al siglo XXI. No le han explicado bien a los trabajadores que atienden público en qué consiste el hospedaje web”.

El ingeniero de 31 años no concibe que sigan inventando servicios con “desorbitantes” precios en CUC cuando son de palo. “Muchos sacan sus dominios en .com para poder tener el primer nivel que necesitan sus negocios y aquí nos siguen obligando a usar el .nat, porque el .cu está reservado para las empresas estatales. Si existiera la navegación nacional gratuita Etecsa ganaría por la publicidad de particulares en Cuba.

“Es un poco triste que comercialicen el hospedaje pero no el dominio. Si a la tarifa inicial le sumas la de adquisición del dominio va a ser un servicio millonario, con la alta inestabilidad y vulnerabilidad que caracteriza a todos y cada uno de los servicios de la única Empresa de Telecomunicaciones de Cuba”, concluye.

Asimismo, plantea irónicamente un forista de Cubadebate: “¿Precios más económicos? ¿Con qué comparó Etecsa los precios? ¿Con los de los carros que vende el gobierno? Yo pago un hosting que me cuesta alrededor de 55 USD al año, e incluye: nombre de dominio, subdominio ilimitado, espacio ilimitado, cuenta de correo ilimitado, cuenta FTP ilimitada y datos ilimitados. ¡Aquí el paquete de extrasitio te viene costando 1 260 CUC al año! ¿Será que el CUC está 1×1 (con respecto al peso cubano) y todavía no me he enterado?”.

En palabras de la agente de telecomunicaciones Yeni, de 27 años, aunque es algo que la gente con dinero puede aprovechar mucho, Etecsa debería preocuparse más por rebajar la cuota mensual y mejorar la calidad de servicios como el Nauta Hogar y la conexión de datos móviles, que son los más demandados por la población y se han quedado estancados. Es poco serio lo que hacen. ¿Quién va a hacerse responsable de un ataque al servidor o una avalancha de tráfico?

“Si el servicio de datos móviles tiene problemas y hasta hace unos días no se podía ni llamar por teléfono, ¿qué esperaremos para el hospedaje web, que es un servicio que requiere más especialización? Etecsa nos tiene acostumbrados a acabar con el pueblo. Un amigo mío compró un paquete anual con dominio, certificado de seguridad y hosting por solo 28 euros. Evidentemente Etecsa desconoce que la población cubana está muy bien alfabetizada en las prestaciones de hospedaje que existen en el mundo, incluyendo las gratuitas.

“¿Esta ‘facilidad’ es para favorecer a nuestra población o para engrosar las arcas de CUC de la empresa? Nuestra población no es millonaria y tiene ingresos muy limitados en CUC en su inmensa mayoría, los cuales utiliza para satisfacer sus necesidades alimentarias”, afirma la cuentapropista.

De igual modo, otro usuario de Cubadebate resalta que “es bueno que por fin haya comenzado el servicio, pero deja bastante que desear. Están usando versiones de software obsoletas o casi obsoletas…(esto es un problema grave para la seguridad de lo que allí se aloje e incluso del propio servidor), y no proveen ningún tipo de información en cuanto a disponibilidad de ancho de banda, memoria RAM o CPU para el servicio.

“Lo que se aloje está restringido a la red de Etecsa en cuanto a comunicación, es decir, cero federación de información o interacción con servicios web externos. En fin, demasiado caro para tantas limitaciones que a veces no son cuestiones de carencias técnicas (como el ofrecer una versión desactualizada de software). Seguimos en las mismas con Etecsa, que no aprende de sus errores”, agrega.

Por otra parte, Omar, quien participó en la prueba piloto del servicio, cuenta que tuvo una mala experiencia. “La conexión se caía cuando las conexiones simultáneas sobrepasaban un número muy bajo de usuarios.

“El servicio es pésimo porque ni siquiera está disponible las 24 horas del día, los permisos son escasos y uno pierde mucho tiempo. No lo compro hasta que uno mismo sea quien administre su espacio de alojamiento web y chatear no sea un problema”, asegura.

