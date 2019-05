La hermosa felicitación de Yotuel a su mamá en Cuba por su cumpleños

Publicado el Jueves, 2 Mayo, 2019 - 06:12 (GMT-5)

¡El cantante cubano Yotuel Romero está de enhorabuena! Su mamá Zoe está cumpliendo nada más y nada menos que 65 años de vida y como cada año el integrante del grupo Orishas no ha querido perder la oportunidad de enviarle sus mejores deseos a través de sus redes sociales y hacer partícipe a sus seguidores de tan importante fecha familiar.

Hace unas horas, el artista publicó una bonita imagen en su perfil de Instagram en la que se puede apreciar a su hijo mayor al lado de la homenajeada y junto a la fotografía ha escrito un texto que no es más que parte de la letra de la canción Mírame del álbum Cosita buena de Orishas.

"Hey mama, flor, princesa eres. Dios te bendiga a ti entre todas las mujeres. De corazón rebelde, mulata de sentimiento alegre, sonrisa perfecta, siempre contenta. A pesar de la tormenta nunca tú estuviste ausente, a pesar de los problemas siempre tú estuviste fuerte. Ella he nadado a contracorriente, y sigo por tu senda sin perderme, sin esconderme. Me enseñaste que ser negro no es ser diferente, a pesar de lo que dicen to' esa gente. Hoy sigo aquí en la lucha diaria y el guerrero está en el área, sin represalias, sin represalias. Como quiero yo a mi pura. Así llamamos a nuestras madres en Cuba, Por ser puras en amor, en corazón, dedicación, en valor, e impuras cuando la cosa allá está dura, dura, dura."

Desde hace al menos dos años Yotuel ha estado utilizando sus perfiles sociales para enviar a su mamá mensajes de felicitaciones en el día de su cumpleaños.

El pasado año 2018 el cantante también utilizó la misma parte de la canción de Mírame para celebrar la fecha de Zoe, mientras que en 2017 se decantó por las estrofas del sencillo Madre, también de Orishas, perteneciente a su álbum A lo cubano lanzado en el año 1999.

