Joven en Cuba pide ayuda para encontrar a su hermana en Rusia

Elena Sobotariova tiene ahora 35 años, vive en la ciudad de Cárdenas, Matanzas, y si algo quiere desde hace ya varios años es reencontrarse con su hermana.

Ambas, Elena y María Sobotariova, nacieron en Moscú, hijas de madre rusa y padre cubano, y de muy pequeñas se fueron a vivir a Cuba.

No obstante, en el año 1992, cuando Elena tenía 8 años y María 14, los padres enviaron a María a Rusia a pasar una temporada con su abuela, momento en que la madre tuvo un accidente en la Isla y murió.

Luego del accidente de la madre de ambas, María regresó a visitar a su hermana en Cuba en 2002, cuando tenía ya 24 años.

Esa fue la última vez que Elena supo de su hermana. Hasta el día de hoy no sabe qué pudo haber sucedido con ella, ha intentado llamar a Rusia pero los números telefónicos con los que contaba ya no funcionan, y no ha encontrado la manera de dar con el paradero de María.

"Realmente la extraño mucho, la he necesitado en cada momento de mi vida, más con la ausencia de nuestra madre, además no niego que me asusta la posibilidad de que algo malo le haya pasado", nos cuenta Elena.

Entre los pocos datos que recuerda Elena, menciona la ciudad de Monino, una localidad urbana a 23 kilómetros al este de Moscú en la que vivía su hermana. También recuerda que María estudió para ser traductora e impartía clases de español en Moscú.

Además, ha aportado la información siguiente: María tiene en estos momentos 40 años, mide 1,60 de estatura, tiene el pelo castaño oscuro, es delgada, y agrega que "muy aplicada".

Ahora Elena ha creado un grupo en la red social Facebook con el nombre Find Maria Sobotariova -находить Мария Соботарева, y agradecería a todos aquellos que la puedan apoyar con información o cualquier tipo de ayuda. Quien desee contactarla personalmente, puede hacerlo llamando a su número telefónico 53550670.

