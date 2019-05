Pompeo envía mensaje al pueblo de Venezuela: “La transición es ahora”

Publicado el Sábado, 4 Mayo, 2019 - 16:55 (GMT-5)

El Secretario de Estado de los Estados Unidos, Mike Pompeo, ha transmitido un video este sábado a través de Twitter en el que envió un claro mensaje al pueblo de Venezuela.

“El momento de la transición es ahora. No más hambre, no más niños sin medicinas, no más represión”, dijo el político estadounidense.

Hizo referencia además a su viaje del mes pasado a la ciudad colombiana de Cúcuta que comparte frontera con Venezuela, donde Estados Unidos ha almacenado desde hace unos meses donaciones para apoyar con medicinas y alimentos a los emigrados y refugiados venezolanos.

En la grabación de hoy tocó nuevamente el tema del apoyo de Cuba y Rusia al régimen de Nicolás Maduro. Afirmó que cuando estuvo en Cúcuta pudo observar la miseria en la que Maduro tiene apresado al pueblo de Venezuela con la ayuda de estas dos naciones.

El video insta a los ciudadanos del país suramericano a derrocar a Maduro y a luchar por la democracia y la libertad. “Estados Unidos se mantiene firmemente con ustedes en su lucha por la libertad y la democracia”, añadió.

El comunicado del político de la administración estadounidense llega tras el anuncio que Juan Guaidó -presidente interino de Venezuela reconocido por más de 50 naciones- hizo este sábado en el que llama al pueblo a movilizarse nuevamente de modo pacífico para evitar confrontaciones.

“Venezuela: Hoy nos movilizamos de forma cívica y pacífica a los puntos de concentración y unidades militares más cercanas en todo el territorio nacional”, escribió Guaidó.

Guaidó busca sumar apoyo del ejército venezolano y persigue que las Fuerzas Armadas Bolivarianas abandonen a Maduro, luego de que el martes un pequeño sector militar se pasara a su lado en las fuertes manifestaciones que lideró junto al opositor Leopoldo López. El presidente interino también ha denunciado que Maduro obligó a altos cargos militares a pasar por el polígrafo a raíz de las protestas para comprobar su lealtad.

El presidente del poder legislativo intenta desde enero sacar del poder a Maduro, quien continúa en el gobierno del país después de celebrarse unas elecciones a inicios de año fraudulentas e ilegítimas, ha denunciado el propio Guaidó.

