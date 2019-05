Guaidó sobre la Operación Libertad: "Hubo gente que faltó por cumplir"

Publicado el Lunes, 6 Mayo, 2019 - 18:01 (GMT-5)

El presidente interino de Venezuela y titular del Parlamento, Juan Guaidó, declaró este lunes en una entrevista concedida a Agence France-Presse (AFP) que hubo personas que se comprometieron a respaldar el levantamiento cívico-militar y sin embargo, no llegaron a cumplir lo pactado.

“Hubo gente que faltó por cumplir (…). No quiere decir que no lo hagan pronto. Estamos esperando que muchos más no solamente cumplan con su país (…). Como ya es obvio hoy, el descontento que es generalizado, no se escapa a la Fuerza Armada”, señaló el mandatario.

El pasado 30 de abril se llevó a cabo la fase final de la denominada “Operación Libertad”, bajo el mando de Guaidó. El objetivo -según el líder de la oposición- era establecer el cese “definitivo de la usurpación” de Nicolás Maduro.

Desde la base militar “La Carlota”, Guaidó -acompañado de Leopoldo López, líder de partido político Voluntad Popular- realizó un llamado a todos los miembros de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) a sumarse a la lucha y revelarse contra el régimen chavista.

A pesar de no haber logrado la meta final, el líder de la oposición venezolana asegura sentirse optimista sobre el cambio político en su nación.

“Hay conversaciones (…) con todos los funcionarios civiles y militares”, indicó a AFP. “Soy muy optimista que estamos muy cerca de lograr el cambio en Venezuela”.

“Hemos construido mayoría, hemos hecho todo lo que tenemos que hacer como ciudadanos. Hoy estamos diciendo que lo que le falta por hacer, en el caso de las Fuerzas Armadas, algunos de los empleados públicos, es que venzan el miedo”, subrayó.

Las protestas desarrolladas dentro del marco de la “Operación Libertad” dejaron un balance total de un muerto y más de 100 heridos, según informó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). El fallecido fue identificado como Samuel Enrique Méndez, un joven de 24 años que perdió la vida en el estado de Aragua.

