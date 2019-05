Guaidó: "Cuba tiene una gran incidencia sobre Maduro y controla las fuerzas de inteligencia de Venezuela"

Publicado el Miércoles, 8 Mayo, 2019 - 12:03 (GMT-5)

El presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, ha valorado el momento que vive Venezuela tras el fallido alzamiento militar y el papel que está jugando el gobierno de Cuba.

"Cuba tiene una gran incidencia sobre Maduro, tanto que el primer anillo de seguridad lo controla Cuba. Las fuerzas de inteligencia y contrainteligencia venezolanas son controladas por el gobierno de la Isla", aseguró el miércoles durante una entrevista en CNN en Español con Fernando del Rincón.

"No esperamos ninguna buena voluntad del gobierno cubano porque sabemos de su influencia sobre Maduro", añadió.

Guaidó no descartó el uso de la fuerza militar como una de las soluciones a la crisis del país petrolero si se radicaliza el régimen de Maduro. En este sentido aseguró que un intervención militar se produciría si se agotaran "todas las opciones".

"Si Maduro se radicaliza, detiene a todos los diputados, cierra el Parlamento nacional, si decide cerrar cualquier opción real para solucionar la crisis, de forma responsable tenemos que evaluar esa opción", dijo.

Sin embargo, también señaló que esta vía no es "necesariamente la más rápida", al mismo tiempo que reconoció haber hablado con países aliados.

En este sentido también recordó que en el país "hay suficientes militares venezolanos descontentos" que podrían actuar llegado el caso. No obstante, explicó que la mejor solución es la que tenga "menor coste social".

Guaidó pidió dirigir todos los esfuerzos hacia la construcción de una transición para "reconstruir" Venezuela.

El presidente interino definió lo ocurrido el pasado 30 de abril, durante la llamada Operación Libertad, como la "punta del iceberg de lo que está pasando dentro de las Fuerzas Armadas y de los organismos de la Seguridad del Estado".

El líder de la Asamblea Nacional reveló el lunes que hubo personas que se comprometieron a respaldar el levantamiento cívico-militar y sin embargo, no llegaron a cumplir lo pactado.

“Hubo gente que faltó por cumplir (…). No quiere decir que no lo hagan pronto. Estamos esperando que muchos más no solamente cumplan con su país (…). Como ya es obvio hoy, el descontento que es generalizado, no se escapa a la Fuerza Armada”, afirmó.

