El periodista Jaime Bayly: “Estoy decepcionado de Juan Guaidó, no lo voy a ocultar”

La noticia de que Guaidó ha enviado representantes a Noruega para negociar con el Gobierno de Maduro ha sentado mal al periodista Jaime Bayly, quien ha confesado sentirse decepcionado por el camino tomado por el líder opositor, considerado presidente interino por más de 50 países.

En su habitual show televisivo para Mega TV, Bayly ha declarado sentirse “consternado” ante la decisión adoptada por Guaidó, y se encargó de recordarle al líder de la opositora Asamblea Nacional que Noruega es justamente uno de los países que no lo ha reconocido como presidente interino.

"Ha sido un día triste para mí. Estoy un poco decepcionado. Ya no entiendo nada. Leyendo la prensa internacional me enteré de que el presidente constitucional, Juan Guaidó, había enviado una delegación secreta a Oslo, Noruega, para negociar ahí con dos representantes de la dictadura de Maduro: Jorge Rodríguez y el gobernador de Miranda, Héctor Rodríguez”, dijo el periodista peruano, quien hace algunos días hizo declaraciones explosivas sobre el fallido levantamiento militar del 30 de abril en Venezuela.

En lo relativo a las actuales negociaciones, Bayly asegura que fue el Gobierno de Maduro el que filtró el diálogo con el evidente propósito de quebrar a la oposición.

De Jorge Rodríguez, ministro de Comunicación de Venezuela y uno de los negociadores del lado chavista, Bayly recordó que no es la primera vez que Maduro lo presenta en una tarea similar, y asegura que sus movimientos siempre son tramposos.

“Creo que esto es un error capital. Estoy profundamente consternado con el diálogo secreto en Noruega, más todavía porque el reino de Noruega se negó a reconocer al presidente Guaidó. En febrero su canciller negó reconocerlo. Entonces uno se pregunta cómo es posible que Guaidó haya dignificado a Noruega enviando a tres delegados a negociar con representantes de la dictadura, cuando habían dicho que no creían en el diálogo, que no iban a caer en esa trampa, pero además un diálogo auspiciado por un gobierno que se ha negado a reconocerlo como presidente legítimo. La verdad es que esto se entiende poco o nada”, consideró el presentador de Mega TV.

“Yo a Juan Guaidó lo he defendido ardorosamente todos estos meses pero hoy estoy decepcionado, no lo voy a ocultar. Él nos había dicho ‘no vamos a dialogar’. Y si tomó la decisión de hacerlo, debió anunciarlo, y no encontrarse ahora en la situación indecorosa de dar explicaciones”, concluyó.

Otro fiel seguidor del tema venezolano, el senador cubanoamericano Marco Rubio, ha manifestado más comprensión hacia la actitud adoptada por Guaidó.

Rubio cree que “Juan Guaidó merece crédito por explorar nuevas posibilidades para encontrar una transición pacífica a la democracia en Venezuela", y considera que "el Presidente Guaidó y su equipo no van a caer en una negociación falsa".

Entre los comentarios, algunos internautas se mostraron de acuerdo con el razonamiento de Rubio, mientras que otros se mostraron en desacuerdo con el camino adoptado por Guaidó y más cercanos a la línea de pensamiento expresada por Bayly.

"Marco mientras ellos hablan aquí morimos", sentenció de forma dramática un internauta que escribe desde Venezuela.

Juan Guaidó confirmó este jueves que la oposición ha enviado a varias personas a Noruega para abordar las bases de una posible negociación con el Gobierno de Nicolás Maduro, si bien matizó que tales negociaciones deben conducir a la salida del gobernante.

"Sí, hay unos enviados a Noruega y lo repito en este momento. Ahora, también lo he dicho hasta el cansancio, que no nos vamos a prestar a negociación falsa que no dirija a tres cosas: cese de la usurpación, gobierno de transición y elecciones libres", dijo en un acto público.

Sin embargo, Guaidó no explicó cuáles son los fundamentos de esos contactos con el Gobierno de Maduro ni tampoco quiénes son los enviados a Noruega.

Tras el encuentro, el presidente del Parlamento venezolano aclaró que "no hay ningún tipo de negociación" sino la respuesta a la llamada de Noruega en su "esfuerzo" por "una mediación que tiene meses".

