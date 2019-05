Daniel Ortega espera salirse con la suya con el respaldo de Rusia y Cuba, según excanciller

Publicado el Sábado, 18 Mayo, 2019 - 19:29 (GMT-5)

Managua, 18 may (ACAN-EFE).- El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, espera salirse con la suya de la grave crisis que vive el país y que ha dejado cientos de muertos y de detenidos, y miles en el exilio, con el respaldo de Rusia, dijo este sábado a Acan-Efe el excanciller nicaragüense Francisco Aguirre Sacasa.



También con el respaldo de sus aliados de Cuba, Irán y Venezuela, señaló Aguirre Sacasa, que fue canciller durante la Administración de Arnoldo Alemán (1997-2002).



"Él (Ortega) piensa que con La Habana, Caracas, Teherán y Moscú, tiene donde maniobrar", indicó.



Recordó que durante el primer Gobierno sandinista (1979-1990), que también encabezó Ortega, Nicaragua perteneció al Movimiento de Países No Alineados y por eso el mandatario "piensa que en el juego de ajedrez geopolítico cuenta" con el apoyo de Cuba y Venezuela, más el respaldo de Rusia e Irán que le permite ganar tiempo en medio de la crisis.



Aguirre Sacasa no descartó incluso que Nicaragua restablezca relaciones con China, debido a que Pekín está apoyando a su homólogo venezolano, Nicolás Maduro, en medio del conflicto en ese país, aunque reconoció que "Taiwán es un socio muy generoso con Ortega".



En ese escenario, a juicio del político opositor, la debilidad del mandatario nicaragüense es que deja en manos de Rusia su futuro.



En ese sentido subrayó que esta semana EEUU y Rusia acordaron en Moscú normalizar las relaciones entre los dos países, aunque no lograron rebajar la tensión en ninguna de las crisis abiertas, como Venezuela e Irán.



Sin embargo, a Aguirre Sacasa le llamó la atención la posición de Rusia durante la revisión periódica universal de la situación de los derechos humanos en Nicaragua, en Ginebra, en la que instó a Managua a buscar una solución negociada.



"Ortega debería recordar lo que le pasó a finales de la década de los años 80" cuando se libraba una guerra civil en Nicaragua, y el entonces canciller soviético, Eduard Shevardnadze, tras negociaciones con EE.UU., dijo a los sandinistas que buscaran un arreglo político con la "Contra", que culminó con un adelanto de las elecciones, anotó.



El mandatario "tiene que reconocer que él no maneja el ajedrez geopolítico, simplemente es un peón", argumentó.



A su juicio, si Washington y Moscú alcanzan acuerdos, Ortega podría quedar "huérfano" y "salir perfectamente perjudicado".



Ante esa posibilidad, continuó, Ortega ha decidido restablecer relaciones con Israel "que tiene un enorme lobby en EEUU" con el fin de que Washington suavice su postura con Managua, lo cual, adelantó, será difícil a estas alturas.



Aguirre Sacasa, que también fue embajador de Nicaragua en Washington, dijo que como Ortega lo que busca es ganar tiempo para alargar la crisis hasta las próximas elecciones de noviembre de 2021, y no una solución, recibirá de la comunidad internacional en el corto plazo mayores sanciones.



Para el político opositor, el mandatario está aferrado a no ceder en la mesa de negociación que mantiene con la opositora Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, las cuales comenzaron el pasado 27 de febrero.



Nicaragua enfrenta su peor crisis en décadas que, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), ha dejado 325 muertos desde abril del año pasado.



Otros organismos locales cifran en 593 los fallecidos, mientras que el Gobierno de Ortega reconoce 199 y denuncia un intento de golpe de Estado. ACAN-EFE

